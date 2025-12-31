Danza de fuegos artificiales y Toshikoshi Soba de cena: así recibió Japón el 2026

año nuevo japon

La tradición: Joya no Kane (108 Campanadas)

Mientras en las zonas modernas sonaba música electrónica, en los templos budistas el ambiente era de absoluta solemnidad: bajo la mirada de la Torre de Tokio, miles de personas se reunieron para escuchar el Joya no Kane. Las campanas de los templos sonaron 108 veces, un ritual para purificar los 108 deseos mundanos (o pecados) y empezar el 2026 con el alma limpia.