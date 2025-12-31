Danza de fuegos artificiales y Toshikoshi Soba de cena: así recibió Japón el 2026
Mientras Argentina espera para el brindis, varios países del mundo ya recibieron el Año Nuevo a todo dar. Mirá el video.
¡Japón vive en el futuro! Al menos desde la óptica argentina. Siendo las primeras horas del 1 de enero de 2026 allá, el país del sol naciente ha recibido el Año Nuevo con una mezcla fascinante de tecnología de punta y tradiciones milenarias.
Este año, el epicentro de los fuegos artificiales y las luces no fue solo Shibuya, sino el Edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio en Shinjuku. Se realizó un evento masivo llamado "Happy New Year Tokyo 2026", donde la fachada del icónico edificio se convirtió en una pantalla gigante con proyecciones 3D diseñadas por artistas de renombre.
La celebración contó con la aparición digital de la cantante virtual Hatsune Miku y shows de personajes de Sanrio como Hello Kitty, fusionando la cultura pop con la cuenta regresiva. Curiosamente, por sexto año consecutivo, se canceló el conteo oficial en el famoso cruce de Shibuya para evitar aglomeraciones peligrosas, aunque miles de personas se reunieron de forma espontánea para ver el cambio de luces en las pantallas gigantes.
La tradición: Joya no Kane (108 Campanadas)
Mientras en las zonas modernas sonaba música electrónica, en los templos budistas el ambiente era de absoluta solemnidad: bajo la mirada de la Torre de Tokio, miles de personas se reunieron para escuchar el Joya no Kane. Las campanas de los templos sonaron 108 veces, un ritual para purificar los 108 deseos mundanos (o pecados) y empezar el 2026 con el alma limpia.
Qué comen los japoneses en estas fechas
Antes de la medianoche, la mayoría de los japoneses cumplieron con la tradición de comer Toshikoshi Soba. Al ser fideos largos y fáciles de cortar, simbolizan una vida larga y el "corte" definitivo con las deudas o problemas del año viejo (2025).
En este momento, miles de personas se están moviendo hacia las costas o subiendo al Monte Takao y la Tokyo Skytree para el Hatsuhinode: ver el primer amanecer del 2026, considerado un momento de gran fortuna.
