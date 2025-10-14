El piropo de Donald Trump para Giorgia Meloni: "Es muy bonita"
El presidente Donald Trump calificó a la primera ministra italiana como "una líder increíble y muy respetada" y hasta se animó a decirle que "es muy bonita".
Una treintena de líderes mundiales se reunieron el lunes en la ciudad balnearia de Sharm el-Sheikh, Egipto, para respaldar el acuerdo de paz entre Israel y la organización terrorista Hamas que permitió poner fin a la invasión a la Franja de Gaza y el retorno de todos los rehenes que todavía estaban vivos en manos de Hamas.
Lo trascendental del encuentro no impidió sin embargo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rompiera el solemne clima que reinaba y hasta se animó a lanzarle un, tan inesperado como fuera de lugar, piropo a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.
En conferencia de prensa Trump elogió a Meloni a quien calificó como "una líder increíble y muy respetada". Pero , antes de destacar su cualidades como líder, se centró en su aspecto físico.
"Es muy bonita. Si dices eso, es el fin de tu carrera política, pero lo diré de todos modos, porque es verdad", dijo.
Trump dudó un segundo y luego dijo: "Me arriesgo", buscando la mirada de Meloni. "¿Dónde está? ¿No le molesta si digo que es bella? Porque es cierto", afirmó el mandatario de 79 años, que se casó tres veces.
De pie justo detrás de él, Meloni se limitó a corresponderle con una sonrisa.
Meloni se tomó el comentario con humor, al igual que una broma del mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, durante una pausa de la cumbre: “Debo hacer que dejes de fumar de alguna manera”.
La primera ministra también le devolvió los elogios a Trump, pero solo por sus gestiones diplomáticas. El acuerdo de Gaza “es un gran éxito para Donald Trump, y le deseamos otros, empezando por Ucrania”, señaló.
Meloni celebró además la liberación de los rehenes israelíes y resaltó que “la paz se construye con hechos, no con palabras” y luego hizo un llamado a evitar todo lo que pueda caldear los ánimos, enfatizando la importancia de mantener la claridad.
La primera ministra está decidida a que Italia desempeñe un papel central en la reconstrucción y en la nueva gobernanza de la Franja de Gaza. Esto incluye una posible participación militar, con carabineros actualmente entrenando a las fuerzas palestinas en Jericó y listos para regresar a Rafah para asegurar el cruce.
Meloni mencionó que si una resolución de la ONU lo solicita, lo presentará al Parlamento, donde confía en que podría haber un voto unánime.
