Así fue la larga gestión de la AFA y Chiqui Tapia: cómo se negoció la liberación de Nahuel Gallo
El periodista de C5N Pablo Ibáñez reveló los detalles del rol clave de la AFA para lograr el regreso de Nahuel Gallo desde Venezuela tras arduas gestiones.
El sorpresivo regreso del gendarme argentino desde Venezuela tiene un trasfondo impensado. Según detalló el periodista Pablo Ibáñez de C5N, la AFA fue determinante para destrabar el conflicto internacional y lograr la ansiada liberación, operando como un verdadero puente humanitario frente a la total ruptura de las relaciones diplomáticas bilaterales.
Los vínculos de la AFA en Venezuela
A través de su cuenta en la red social X, el reconocido periodista del canal C5N sacó a la luz los pormenores de las negociaciones que se llevaron a cabo en el máximo hermetismo. De acuerdo a la información brindada, el exitoso operativo para rescatar a Nahuel Gallo se gestó paso a paso:
-
El inicio del diálogo: Las conversaciones formales comenzaron hace un tiempo prolongado. "Las conversaciones sobre Nahuel gallo, vía la AFA y la FVF, empezaron hace más de un año".
El viaje fundacional: Todo se originó durante una competencia deportiva juvenil en suelo caribeño, "cuando Tapia viajó a ese país por el Sub20 en el verano del 2025".
Contexto adverso: Por aquel entonces, los canales de diálogo estatales estaban clausurados de manera definitiva. "Por entonces, las relaciones diplomáticas Argentina-Venezuela, estaban rotas".
IMPORTANTE: El comunicado de AFA tras la liberación del gendarme Nahuel Gallo: "El fútbol como puente"
El nexo clave para liberar a Nahuel Gallo
Para lograr el éxito de esta compleja misión, hubo un factor político ineludible. Ibáñez explicó que el presidente de la federación venezolana, Giménez, es considerado un "ahijado" político de Delcy Rodríguez. Esta influencia directa en las altas esferas del chavismo fue lo que "destrabó una negociación que por la vía oficial sigue bloqueada".
Si bien el propio líder del fútbol argentino tenía intenciones de viajar para concretar el rescate en persona, "Tapia iba a viaje a Venezuela y la Justicia lo trabó". Frente a este impedimento legal, se designó a una comitiva de confianza para traer al efectivo de regreso a casa.
Actualmente, Nahuel Gallo se encuentra en pleno vuelo "junto a Pro Secretario de AFA Luciano Nakis; y el Secretario de Protocolo, Fernando Isla Casares", poniendo fin a una pesadilla de 448 días.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario