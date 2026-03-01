Así fue la larga gestión de la AFA y Chiqui Tapia: cómo se negoció la liberación de Nahuel Gallo

Si bien el propio líder del fútbol argentino tenía intenciones de viajar para concretar el rescate en persona, "Tapia iba a viaje a Venezuela y la Justicia lo trabó". Frente a este impedimento legal, se designó a una comitiva de confianza para traer al efectivo de regreso a casa.

Actualmente, Nahuel Gallo se encuentra en pleno vuelo "junto a Pro Secretario de AFA Luciano Nakis; y el Secretario de Protocolo, Fernando Isla Casares", poniendo fin a una pesadilla de 448 días.