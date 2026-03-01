Quiénes son los dirigentes de la AFA que acompañan a Nahuel Gallo en su regreso a la Argentina
El gendarme argentino viaja de regreso a la Argentina acompañado por dos directivos de la Asociación del Fútbol Argentino, que fue clave en la negociación.
La liberación del gendarme Nahuel Gallo este domingo 1 de marzo marca el cierre de una misión humanitaria de 448 días, donde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) asumió el rol de embajada paralela ante el bloqueo de las relaciones oficiales entre la Argentina y Venezuela.
Con el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, impedido de viajar por una resolución judicial de último momento, y en el marco de la persecución que sufre por parte del Gobierno, la delegación que custodia el regreso de Gallo está encabezada por otros dos dirigentes importanres en la estructura del fútbol argentino.
Fue la AFA la que este domingo anunció, a través de un comunicado, la liberación del gendarme argentino, luego de cumplir con un rol clave en las negociaciones.
Quiénes acompañan al gendarme Nahuel Gallo en su retorno a la Argentina
Nahuel Gallo viaja escoltado por Luciano Nakis, prosecretario de la Asociación del Fútbol Argentino, y Fernando Isla Casares, secretario de Protocolo de la entidad. Ambos directivos fueron los encargados de recibir al gendarme tras su liberación y de coordinar la logística de seguridad para su regreso, representando institucionalmente a una AFA que logró lo que la vía diplomática tradicional no pudo en más de un año.
Según se conoció este domingo, la trama de esta liberación comenzó a gestarse en el verano de 2025, cuando Tapia viajó a Venezuela por el torneo Sub-20. Allí se consolidó el vínculo con Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y figura cercana a la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Esta relación personal y deportiva permitió que las negociaciones avanzaran de forma subterránea mientras los canales oficiales entre ambos gobiernos permanecían cerrados.
A pesar de que la justicia argentina trabó el viaje de Tapia en los días previos, el operativo no se detuvo, culminando con la imagen de Gallo junto a la comitiva de la AFA, simbolizando el éxito de una gestión que mezcló el protocolo deportivo con la urgencia humanitaria en este marzo de 2026.
