Quiénes son los dirigentes de la AFA que acompañan a Nahuel Gallo en su regreso a la Argentina

Según se conoció este domingo, la trama de esta liberación comenzó a gestarse en el verano de 2025, cuando Tapia viajó a Venezuela por el torneo Sub-20. Allí se consolidó el vínculo con Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y figura cercana a la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Esta relación personal y deportiva permitió que las negociaciones avanzaran de forma subterránea mientras los canales oficiales entre ambos gobiernos permanecían cerrados.

A pesar de que la justicia argentina trabó el viaje de Tapia en los días previos, el operativo no se detuvo, culminando con la imagen de Gallo junto a la comitiva de la AFA, simbolizando el éxito de una gestión que mezcló el protocolo deportivo con la urgencia humanitaria en este marzo de 2026.