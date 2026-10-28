Así llegaba Flávio Bolsonaro a Estados Unidos: el video de C5N
El excandidato ultraderechista de Brasil completó este miércoles su fuga de Brasil, tras volar desde la Argentina en un escándalo internacional.
Luego de horas de máxima tensión, maniobras evasivas y versiones encontradas, la fuga geopolítica de Flávio Bolsonaro vía la Argentina y tras perder en el balotaje con Luiz Inácio Lula da Silva tuvo su desenlace este miércoles por la mañana en suelo norteamericano.
En su cobertura en vivo, C5N mostró el momento exacto en que la aeronave aterrizó en el Aeropuerto Ejecutivo de Opa-locka, en Miami, y registraron la secuencia en la que el excandidato presidencial del Partido Liberal descendió del avión privado junto a su familia.
El arribo a Estados Unidos representa la culminación del operativo de escape que se inició en Misiones y que fue revelado de manera anticipada y exclusiva a nivel mundial por el periodista Pablo Duggan en Duro de Domar.
La secuencia en Opa-locka: transmisión en vivo y descenso de Flávio Bolsonaro del avión
Minutos después de tocar pista en el aeropuerto ejecutivo ubicado al norte de Miami, las imágenes captadas por la pantalla de C5N permitieron observar los movimientos finales tras el vuelo chárter:
El jet privado tocó suelo estadounidense en el Aeropuerto de Opa-locka cerca de las 10 de la mañana e ingresó a la zona de hangares privados bajo un estricto dispositivo de seguridad.
Las cámaras captaron cuando el senador brasileño y sus allegados bajaron por la escalinata de la aeronave para dirigirse a los vehículos que los aguardaban en la pista.
Con su llegada a Florida, el legislador concretó el demorado reencuentro con su hermano Eduardo Bolsonaro, quien ya reside exiliado en ese país.
De Misiones a Florida: el itinerario del escape
La confirmación visual del desembarco en Miami terminó de validar paso a paso la reconstrucción periodística del derrotero del dirigente conservador para eludir las causas judiciales en Brasil y la orden de retención de pasaportes dictada por el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes:
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Paso por Iguazú: El ingreso clandestino a la Argentina a bordo de una combi blanca con patente brasileña desde Foz de Iguazú hacia Puerto Iguazú.
El despegue nocturno: La salida del vuelo privado desde el aeropuerto misionero —registrada en vivo por las cámaras de C5N con la cobertura de Nicolás Munafó— que incluyó escalas operativas antes de encarar el tramo final hacia el norte del continente.
Visados y asilo: La confirmación en EE.UU. de la concesión de visados emitida por el Departamento de Estado que le garantizó el ingreso legal al territorio estadounidense a pesar del conflicto judicial en su país.
De esta manera, el seguimiento en tiempo real de la señal de noticias documentó el inicio, la escala argentina y la llegada a destino final del hijo del expresidente Jair Bolsonaro en su salida de Sudamérica.
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