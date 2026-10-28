Así llegaba Flávio Bolsonaro a Estados Unidos: el video de C5N

Las cámaras captaron cuando el senador brasileño y sus allegados bajaron por la escalinata de la aeronave para dirigirse a los vehículos que los aguardaban en la pista.

Con su llegada a Florida, el legislador concretó el demorado reencuentro con su hermano Eduardo Bolsonaro, quien ya reside exiliado en ese país.

De Misiones a Florida: el itinerario del escape

La confirmación visual del desembarco en Miami terminó de validar paso a paso la reconstrucción periodística del derrotero del dirigente conservador para eludir las causas judiciales en Brasil y la orden de retención de pasaportes dictada por el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes:

Paso por Iguazú: El ingreso clandestino a la Argentina a bordo de una combi blanca con patente brasileña desde Foz de Iguazú hacia Puerto Iguazú.

El despegue nocturno: La salida del vuelo privado desde el aeropuerto misionero —registrada en vivo por las cámaras de C5N con la cobertura de Nicolás Munafó— que incluyó escalas operativas antes de encarar el tramo final hacia el norte del continente.

Visados y asilo: La confirmación en EE.UU. de la concesión de visados emitida por el Departamento de Estado que le garantizó el ingreso legal al territorio estadounidense a pesar del conflicto judicial en su país.

De esta manera, el seguimiento en tiempo real de la señal de noticias documentó el inicio, la escala argentina y la llegada a destino final del hijo del expresidente Jair Bolsonaro en su salida de Sudamérica.