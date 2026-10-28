Nicolás Munafó mostró en C5N los controles por donde pasó Flávio Bolsonaro a la Argentina: "No te piden nada"

La falta de control no solo se evidenció del lado brasileño. El periodista también explicó que, al llegar al sector migratorio en territorio argentino, la situación no presentó mayores exigencias. "Lo que me decían de Migraciones es que no tenía pedido internacional en Interpol", explicó Munafó, justificando por qué los agentes locales no procedieron a detener a Bolsonaro y su familia al momento de ingresar a la Argentina.

"Vos ponías en el buscador y él no tenía pedido de detención, entonces nosotros no podíamos retenerlo. El que tiene que controlarlo o por lo menos evitar que salga de Brasil, por la cuestión del pasaporte o por todo, era la policía brasileña", detalló el cronista sobre la explicación que brindaron las autoridades argentinas.

La facilidad con la que el senador bolsonarista logró cruzar la frontera refuerza las hipótesis de un operativo de huida coordinado que garantizó su posterior embarque en el vuelo chárter LV-JQW con destino a Miami.