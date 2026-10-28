Nicolás Munafó mostró en C5N los controles por donde pasó Flávio Bolsonaro a la Argentina: "No te piden nada"
El cronista recorrió el Puente Internacional Tancredo Neves y documentó en C5N la falta de controles migratorios que facilitó la huida de Flávio Bolsonaro.
La huida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos tras la derrota electoral en Brasil sigue sumando irregularidades. En C5N, el cronista Nicolás Munafó recorrió en vivo el Puente Internacional Tancredo Neves, la misma ruta que utilizó el senador brasileño para ingresar a la Argentina, y expuso la llamativa ausencia de controles migratorios.
El cruce sin restricciones: "Nadie te pide nada"
Conducido desde estudios, el periodista caminó por el paso fronterizo que une a Foz do Iguaçu con la ciudad misionera de Puerto Iguazú, demostrando lo sencillo que resultó para la familia Bolsonaro evadir a las autoridades.
Mientras caminaba frente a los puestos de control del lado brasileño, Munafó fue contundente: "No te piden nada". En las imágenes se observó cómo los vehículos (autos particulares, camionetas de la Policía Rodoviaria Federal y colectivos) cruzaban la aduana sin ningún tipo de detención o solicitud de documentación.
"Vos ya cruzaste, Nico, y no te piden nada", le señaló el conductor desde el estudio, a lo que el cronista asintió mientras mostraba el último puesto de control antes de ingresar al viaducto. "Ya estamos saliendo de este sector y no nos pidieron absolutamente nada", remarcó el periodista, confirmando que la familia del legislador no tuvo que sortear ningún obstáculo para abandonar su país.
La falta de alertas en Migraciones
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La falta de control no solo se evidenció del lado brasileño. El periodista también explicó que, al llegar al sector migratorio en territorio argentino, la situación no presentó mayores exigencias. "Lo que me decían de Migraciones es que no tenía pedido internacional en Interpol", explicó Munafó, justificando por qué los agentes locales no procedieron a detener a Bolsonaro y su familia al momento de ingresar a la Argentina.
"Vos ponías en el buscador y él no tenía pedido de detención, entonces nosotros no podíamos retenerlo. El que tiene que controlarlo o por lo menos evitar que salga de Brasil, por la cuestión del pasaporte o por todo, era la policía brasileña", detalló el cronista sobre la explicación que brindaron las autoridades argentinas.
La facilidad con la que el senador bolsonarista logró cruzar la frontera refuerza las hipótesis de un operativo de huida coordinado que garantizó su posterior embarque en el vuelo chárter LV-JQW con destino a Miami.
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