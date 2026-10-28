Fuga de Flávio Bolsonaro: Milei mantiene el silencio sobre el escándalo y hay dudas sobre su complicidad

Flávio Bolsonaro

"Presenté denuncia penal en la Justicia Federal de Puerto Iguazú. Flávio Bolsonaro tiene prohibido salir de Brasil por orden judicial. Los medios ubican su ingreso clandestino por Iguazú, un jet de matrícula argentina esperándolo para volar a EE.UU. y a la ANAC frenando ese despegue", advirtió Pagano en sus redes sociales la diputada nacional.

Y denunció: "Mientras tanto, el Gobierno dice que 'nunca ingresó'. Si entró, alguien lo dejó entrar. Si lo quisieron sacar por un aeropuerto federal, alguien miró para otro lado. Pedí preservar las cámaras del puente y del aeropuerto, los planes de vuelo, la lista de pasajeros y el contrato del chárter, e investigar por tráfico de personas en tránsito e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

"La frontera argentina no es un pasillo VIP de nadie. La soberanía no se negocia ni se presta. Fiel al compromiso de seguir dando testimonio en tiempos difíciles", concluyó Pagano.

Flávio Bolsonaro investigado

El referente de la ultraderecha brasileña enfrenta tres causas penales abiertas en la justicia por blanqueo de capitales, corrupción y difamación. Su situación judicial se agravó después que la Corte Suprema ordenara investigar las fuentes de financiamiento de su campaña electoral.

La justicia sospecha una posible injerencia extranjera en las elecciones presidenciales a través de una financiación irregular, una manipulación en plataformas digitales y un favorecimiento futuro a cambio de beneficios en el país.

El juez Flávio Dino cree que detrás está la organización Rockbridge Network, fundada entre otros por el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance.