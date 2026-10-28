Fuga de Flávio Bolsonaro: Milei mantiene el silencio sobre el escándalo y hay dudas sobre su complicidad
El aliado de Javier Milei, Flávio Bolsonaro, ya es un prófugo de la justicia de Brasil y piden investigar si el Gobierno argentino colaboró en la fuga.
Mientras crece el escándalo por la fuga de Flávio Bolsonaro hacia los Estados Unidos mientras avanzaban en Brasil las causas por lavado de activos y evasión que lo tienen en el ojo de la tormenta, y a medida que queda cada vez en más evidencia la complicidad del gobierno de Javier Milei para facilitar la fuga, el mandatario libertario insiste en mantenerse en silencio.
Milei viajó este miércoles a la provincia de Catamarca donde inauguró la expansión de dos proyectos mineros que adhirieron al más que generoso Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Tras ser recibido por el gobernador Raúl Jalil, Milei defendió el rumbo económico de su gestión, reivindicó el RIGI y cuestionó a los mandatarios provinciales que se oponen a ese esquema de otroga desproporcionadas ventajas a multinacionales que inviertan en la Argentina.
Nada dijo sin embargo sobre el escándalo con su aliado brasileño que perdió en el balotaje del domingo pasado y tras lo cual decidió darse a la fuga hacia los Estados Unidos vía Puerto Iguazú donde abordó un avión privado junto a su familia luego de que la Justicia del país vecino le ordenara entregar su pasaporte y le impidera salir del país.
El senador brasileño aterrizó este miércoles en el aeropuerto de Opa-locka de Miami donde se prevé que solicitará asilo político a Donald Trump. En Estados Unidos vive su hermano Eduardo, también prófugo de la Justicia brasileña.
En este contexto la diputada nacional Marcela Pagano presentó este miércoles una denuncia penal ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú para que se investiguen las circunstancias en las que Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina y salió del país en un avión privado. La legisladora pidió determinar si hubo irregularidades en el operativo de traslado y si algún funcionario pudo haber incumplido sus deberes en el marco de la fuga del ex candidato presidencial de la ultraderecha brasileña.
"Presenté denuncia penal en la Justicia Federal de Puerto Iguazú. Flávio Bolsonaro tiene prohibido salir de Brasil por orden judicial. Los medios ubican su ingreso clandestino por Iguazú, un jet de matrícula argentina esperándolo para volar a EE.UU. y a la ANAC frenando ese despegue", advirtió Pagano en sus redes sociales la diputada nacional.
Y denunció: "Mientras tanto, el Gobierno dice que 'nunca ingresó'. Si entró, alguien lo dejó entrar. Si lo quisieron sacar por un aeropuerto federal, alguien miró para otro lado. Pedí preservar las cámaras del puente y del aeropuerto, los planes de vuelo, la lista de pasajeros y el contrato del chárter, e investigar por tráfico de personas en tránsito e incumplimiento de los deberes de funcionario público".
"La frontera argentina no es un pasillo VIP de nadie. La soberanía no se negocia ni se presta. Fiel al compromiso de seguir dando testimonio en tiempos difíciles", concluyó Pagano.
Flávio Bolsonaro investigado
El referente de la ultraderecha brasileña enfrenta tres causas penales abiertas en la justicia por blanqueo de capitales, corrupción y difamación. Su situación judicial se agravó después que la Corte Suprema ordenara investigar las fuentes de financiamiento de su campaña electoral.
La justicia sospecha una posible injerencia extranjera en las elecciones presidenciales a través de una financiación irregular, una manipulación en plataformas digitales y un favorecimiento futuro a cambio de beneficios en el país.
El juez Flávio Dino cree que detrás está la organización Rockbridge Network, fundada entre otros por el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance.
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