Javier Mascherano pidió "separar las cosas" tras la visita del Inter Miami y Lionel Messi a Donald Trump
El técnico argentino de Las Garzas explicó las razones de la visita del equipo a la Casa Blanca, subrayando que se trató de una visita protocolar pactada varios meses atrás.
La visita del plantel del Inter Miami a la Casa Blanca, incluido Lionel Messi, y el homenaje que en cierta manera le brindó al equipo Donald Trump —metido de lleno en guerrear allí donde puede—, generó polémica en los medios y en las redes sociales.
Como se sabe, se trató de una visita protocolar a raíz del título de la liga estadounidense que obtuvieron Las Garzas, en la cual el mandatario de los Estados Unidos pretendía felicitarlos. Y, de paso, sacarse fotos para mejorar, si eso es posible, su alicaída imagen en un año signado por los conflictos que desata el republicano pero también por las venideras elecciones de medio tiempo.
De ahí la polémica que da la vuelta al mundo, pero especialmente en suelo argentino, donde muchos hinchas intuyen que el 10 de la Selección pudo haber tomado partido, políticamente hablando, provocando críticas y felicitaciones, según se esté de un lado u otro de la “grieta” global.
Sin embargo, fue Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, quien salió a enfriar el debate y, en lo posible, poner las cosas en su lugar, al recalcar que, como se dijo, se trató de una visita protocolar pactada meses atrás, cuando Trump no había secuestrado a Nicolás Maduro ni bombardeado irán ni amenazado con invadir Cuba, entre otros desaguisados.
“Tenemos la madurez suficiente para separar las cosas”, declaró el DT argentino para desinstalar el presunto posicionamiento político de sus dirigidos y de Messi en el marco de una situación mundial desbordada por el mesianismo beligerante del magnate neoyorquino.
En ese sentido, explicó: "Nos dijeron que la visita sería simplemente para felicitarnos por nuestro título y que solo hablaríamos de fútbol, pero no fue así”, haciendo alusión a la Copa MLS 2025 obtenida por el equipo rosado.
“Llegamos temprano, esperamos, vimos muy poco de la Casa Blanca y solo vimos al presidente durante el momento que se mostró en la televisión", relató el excapitán de la Selección, subrayando que “tenemos la madurez suficiente para separar las cosas”.
“La visita se programó hace más de dos meses, así que simplemente seguimos el protocolo ya acordado. Somos conscientes de que la situación actual es diferente a la que existía cuando se organizó la visita inicialmente", completó Mascherano.
