Javier Mascherano pidió "separar las cosas" tras la visita del Inter Miami y Lionel Messi a Donald Trump

En ese sentido, explicó: "Nos dijeron que la visita sería simplemente para felicitarnos por nuestro título y que solo hablaríamos de fútbol, pero no fue así”, haciendo alusión a la Copa MLS 2025 obtenida por el equipo rosado.

“Llegamos temprano, esperamos, vimos muy poco de la Casa Blanca y solo vimos al presidente durante el momento que se mostró en la televisión", relató el excapitán de la Selección, subrayando que “tenemos la madurez suficiente para separar las cosas”.

“La visita se programó hace más de dos meses, así que simplemente seguimos el protocolo ya acordado. Somos conscientes de que la situación actual es diferente a la que existía cuando se organizó la visita inicialmente", completó Mascherano.

messi trump