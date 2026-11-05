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Asunción: protestas masivas por el corralito y el juicio político al renunciado Santiago Peña

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Miles de personas se movilizan por estas horas en los alrededores del Congreso paraguayo para reclamar la devolución de sus ahorros y el juicio político a Peña.

Protestas masivas en Asunción.

Protestas masivas en Asunción.

Como se sabe, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció este miércoles tras el colapso de Ueno Bank en medio de la crisis política, económica y social, mientras las protestas se agudizan especialmente en Asunción.

Miles de personas se movilizan este miércoles en la capital del país, en los alrededores del Congreso, para reclamar por el corralito a los depósitos de millones de ahorristas y el juicio político al ahora expresidente.

La policía respondió con gases lacrimógenos al intento de los manifestantes de acercarse a la sede legislativa donde esta tarde se suspendió por falta de quórum la sesión en la que iba a tratarse la situación de Peña.

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