Asunción: protestas masivas por el corralito y el juicio político al renunciado Santiago Peña
Miles de personas se movilizan por estas horas en los alrededores del Congreso paraguayo para reclamar la devolución de sus ahorros y el juicio político a Peña.
Como se sabe, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció este miércoles tras el colapso de Ueno Bank en medio de la crisis política, económica y social, mientras las protestas se agudizan especialmente en Asunción.
Miles de personas se movilizan este miércoles en la capital del país, en los alrededores del Congreso, para reclamar por el corralito a los depósitos de millones de ahorristas y el juicio político al ahora expresidente.
La policía respondió con gases lacrimógenos al intento de los manifestantes de acercarse a la sede legislativa donde esta tarde se suspendió por falta de quórum la sesión en la que iba a tratarse la situación de Peña.
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