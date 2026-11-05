Escándalo en Paraguay: no hubo quórum y se cayó la sesión sobre la renuncia de Santiago Peña
Tras lo sucedido, en las inmediaciones del Parlamento se registraron fuertes choques entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.
En una jornada cruzada por la tensión política y social, la sesión extraordinaria del Congreso de la Nación de Paraguay naufragó este jueves por la tarde tras no alcanzarse el quórum necesario para dar inicio a la votación sobre el futuro institucional del presidente Santiago Peña.
El frustrado plenario bicameral tenía como eje central definir si el Poder Legislativo aceptaba formalmente la renuncia al cargo presentada por el jefe de Estado o si, por el contrario, abría el camino para su destitución definitiva mediante juicio político.
Paraguay, en crisis: un quiebre de bancadas y disputas de estrategia
La sesión se desplomó después de arduas discusiones y la retirada masiva de bancadas opositoras y sectores disidentes del propio Partido Colorado. El fracaso del quórum responde a una puja metodológica e institucional entre los parlamentarios:
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Rechazo a la renuncia: Diversos bloques de la oposición y senadores oficialistas manifestaron su postura de rechazar la carta de dimisión presentada por Peña, argumentando que concederle la renuncia le otorgaría una "salida de impunidad".
Vía del juicio político: Horas antes del tratamiento en el plenario, la Cámara de Diputados había aprobado por unanimidad el libelo acusatorio para iniciar el juzgamiento político del mandatario, salpicado por la crisis de insolvencia de Ueno Bank. Al caerse la sesión, la resolución queda en suspenso a la espera de un nuevo llamado formal.
Rumores de salida del país y disturbios en las calles
El debate dentro del recinto ya venía precedido por un ambiente enrarecido tras la denuncia de legisladores opositores sobre un presunto abandono del país por parte de Santiago Peña hacia la Argentina sin previo aviso ni autorización institucional al Congreso.
Desde la Secretaría General del Senado confirmaron que no ingresó ninguna nota formal de salida.
Tras confirmarse el levantamiento de la sesión por falta de quórum, los manifestantes concentrados en las afueras del Congreso reaccionaron con indignación. La jornada concluyó con serios incidentes, corridas y enfrentamientos con efectivos de la Policía Nacional.
Con la sesión caída, Santiago Peña permanece técnicamente en el ejercicio del cargo mientras los bloques parlamentarios intentan renegociar una nueva convocatoria para resolver el desenlace de la crisis ejecutiva.
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