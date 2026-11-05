Escándalo en Paraguay: no hubo quórum y se cayó la sesión sobre la renuncia de Santiago Peña

Tras confirmarse el levantamiento de la sesión por falta de quórum, los manifestantes concentrados en las afueras del Congreso reaccionaron con indignación. La jornada concluyó con serios incidentes, corridas y enfrentamientos con efectivos de la Policía Nacional.

Con la sesión caída, Santiago Peña permanece técnicamente en el ejercicio del cargo mientras los bloques parlamentarios intentan renegociar una nueva convocatoria para resolver el desenlace de la crisis ejecutiva.