Gustavo Petro reveló que Donald Trump le dijo que "estaba pensando en hacer cosas malas en Colombia"
El mandatario colombiano confesó que, tras el reciente ataque en Venezuela, tuvo miedo de correr la misma suerte que Maduro y ser arrestado.
El mandatario colombiano, Gustavo Petro, compartió pormenores de su reciente contacto con Donald Trump, confesando que el expresidente estadounidense le reconoció que “estaba pensando en hacer cosas malas en Colombia”.
En ese contexto, Petro admitió haber sentido el temor de ser arrestado, siguiendo un destino similar al de Nicolás Maduro en Venezuela.
Durante la charla, el jefe de Estado colombiano aprovechó para presentar su perspectiva, señalando que, hasta ese momento, Trump “él solo había recibido informaciones de la oposición vía el Estado de Florida ‘donde se encuentra el ala republicana más radical’”.
Amenaza militar y puntos de encuentro
En su entrevista con el diario El País, Petro profundizó en la advertencia recibida durante la llamada: “Trump me dijo en la llamada que estaba pensando en hacer cosas malas en Colombia. El mensaje era que estaban preparando algo ya, planificándolo, una operación militar”.
A pesar de la gravedad de estas revelaciones, Petro destacó ciertas afinidades personales y coincidencias en políticas de seguridad: “Hace lo que piensa, como yo. También es pragmático, aunque más que yo. A mí me gusta hablar. Su visión en muchas materias es muy distinta a la mía. Pero, por ejemplo, en el narcotráfico, no tenemos ninguna distancia. Me dijo algo que me gustó: ‘Sé que se han inventado muchas mentiras alrededor de usted, igual que sobre mí’”.
Finalmente, Petro analizó la postura de Washington respecto a la crisis en el país vecino, encontrando puntos de unión con figuras como Marco Rubio, aunque con matices en la ejecución: “La posición de Estados Unidos en relación con Venezuela no se aleja tanto de la mía. La idea de transición hacia unas elecciones libres y la de un gobierno compartido la han planteado otros, como Rubio, y coincide con mi propuesta. Pero no puede imponerse desde afuera, debe surgir del diálogo venezolano. El papel de Estados Unidos debería ser permitir ese diálogo, junto con América Latina”.
