Aumenta la cifra de víctimas fatales tras el terremoto en Colombia: sigue la búsqueda desesperada
Mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, se informó que son 40.773 las familias y 97.515 las personas afectadas por el sismo.
Después del terremoto de 7,4 de magnitud ocurrido el lunes pasado en Colombia, que tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar (departamento de Chocó), el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que hasta la mañana de este jueves se registraron más de 160 réplicas, la última registrada con una magnitud de 4,2.
En tanto, el gobierno colombiano actualizó la cifra de víctimas del sismo que sacudió al país: hasta el momento se registran 273 personas fallecidas, 3.824 heridas y 377 que permanecen desaparecidos, tras las cuales continúan las labores de búsqueda y rescate.
Así lo informó en conferencia de prensa David Santiago Tamayo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien además precisó que son 40.773 las familias y 97.515 las personas afectadas por el fuerte movimiento telúrico ocurrido a unos 240 kilómetros al oeste de Bogotá.
Sobre las personas fallecidas indicó que 250 ingresaron a Medicina Legal, 228 ya fueron reconocidas por sus familias y allegados y 194 cuerpos sin vida fueron entregados a sus familias.
Daños materiales
En cuanto a los daños materiales, el director de la UNGRD dio las siguientes precisiones:
- Viviendas destruidas: 12.584
- Viviendas averiadas: 74.873
- Edificios colapsados: 172
- Centros educativos afectados: 2.198
- Centros de salud afectados: 216
- Centros comunitarios afectados: 825
- Acueductos afectados: 71
- Entidades bancarias afectadas: 29
- Aeropuertos afectados: 5
Búsqueda desesperada en Colombia
Mientras tanto, las tareas de búsqueda y rescate se vuelven a cada momento más desesperadas ya que se cumple el margen de 72 horas para hallar personas vivas bajo los escombros de edificios y viviendas derrumbadas por el terrible terremoto.
En efecto, el período de 48 a 72 horas es considerado históricamente como la “ventana dorada” o el lapso con más probabilidades para encontrar sobrevivientes, después del cual las probabilidades de supervivencia sin una fuente de agua disminuyen dramáticamente.
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