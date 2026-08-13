Aumenta la cifra de víctimas fatales tras el terremoto en Colombia: sigue la búsqueda desesperada

Viviendas destruidas : 12.584

: 12.584 Viviendas averiadas : 74.873

: 74.873 Edificios colapsados : 172

: 172 Centros educativos afectados : 2.198

: 2.198 Centros de salud afectados : 216

: 216 Centros comunitarios afectados : 825

: 825 Acueductos afectados : 71

: 71 Entidades bancarias afectadas : 29

: 29 Aeropuertos afectados: 5

Búsqueda desesperada en Colombia

Terremoto en Colombia.

Mientras tanto, las tareas de búsqueda y rescate se vuelven a cada momento más desesperadas ya que se cumple el margen de 72 horas para hallar personas vivas bajo los escombros de edificios y viviendas derrumbadas por el terrible terremoto.

En efecto, el período de 48 a 72 horas es considerado históricamente como la “ventana dorada” o el lapso con más probabilidades para encontrar sobrevivientes, después del cual las probabilidades de supervivencia sin una fuente de agua disminuyen dramáticamente.