Avión de carga se estrelló e incendió tras salirse de la pista en el Aeropuerto de Miami
Un Boeing 767 que operaba para el servicio logístico protagonizó este domingo un violento siniestro al cruzar una ruta en las inmediaciones de la terminal.
Una escena de extrema tensión y conmoción sacudió este domingo al estado de Florida luego de que un avión de carga de Prime Air se estrellara en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos, tras salirse de pista.
De acuerdo con los primeros reportes oficiales, la aeronave se salió de la pista en el extremo noroeste del predio terminal, atravesó una carretera y terminó inhabilitada y envuelta en llamas en un área próxima a un almacén de Amazon, obligando a las autoridades a interrumpir temporalmente todas las operaciones aéreas.
Decenas de unidades de rescate del Miami-Dade Fire Rescue acudieron de inmediato al lugar del impacto para desplegar una masiva respuesta de emergencia ante lo que los registros del condado tipificaron formalmente como una “situación peligrosa”.
Qué se sabe del accidente aéreo en el Aeropuerto de Miami
Según las primeras informaciones, el avión involucrado es un Boeing 767 que había despegado horas antes desde San Juan, Puerto Rico, y se encontraba completando la fase final de su trayecto hacia el hub logístico en Florida cuando se produjo el fatal desenlace.
Hasta el momento, ni la Administración Federal de Aviación (FAA), ni la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB), ni las agencias de seguridad del condado de Miami-Dade habían difundido un parte preliminar con la identificación oficial de la matrícula, el número exacto de ocupantes a bordo ni el estado de salud de la tripulación, mientras las cuadrillas de bomberos continúan trabajando en la zona afectada.
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