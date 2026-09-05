Ex primer ministro británico pidió el envío de fuerzas militares inglesas a Malvinas
Como algunos medios sensacionalistas, Boris Johnson reclamó al actual primer ministro que refuerce la presencia militar de su país ante las declaraciones de Javier Milei sogbre el archipiélago.
Lo mismo que varios medios periodísticos del Reino Unido, que tras la cadena nacional de Javier Milei publicaron titulares sensacionalistas, algunos dirigentes británicos parecen haber interpretado las declaraciones del mandatario argentino como una declaración de guerra.
Ese parece ser el caso del ex primer ministro Boris Johnson, quien pidió al actual líder de Gran Bretaña, Andy Burnham, que refuerce la presencia militar de su país en las Islas Malvinas ante los anuncios del Presidente vinculados a eventuales sanciones a empresas que operen en aguas del archipiélago extrayendo hidrocarburos, como es el caso de Sea Lion.
El título de la nota de opinión publicada por Johnson en el diario Daily Mail es suficientemente explícito: “Burnham debe tomar cartas en el asunto y enviar refuerzos a las Malvinas, ¡YA!”, reclamándolo el titular del ejecutivo inglés que “tome el control” y reafirme pública y taxativamente que las islas son británicas.
No obstante, Johnson no cree “ni por un segundo” que Milei encare una aventura bélica para recuperar las Malvinas. Por el contrario, enmarca sus grandilocuentes anuncios en términos electorales; sostiene que, ante una campaña electoral compleja, en la que el argentino busca la reelección, se sirve del sentimiento patriótico referido a las islas para reflotar sus posibilidades en 2027.
Tras describirlo como “anglófilo y admirador de Thatcher”, el columnista advierte sobre “algún tipo de provocación” que podría desembocar en “otro trágico error de cálculo argentino”.
Los isleños reafirmaron su “autodeterminación”
Mientras tanto, en las últimas horas se conoció un comunicado de la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas, referido a los anuncios de Javier Milei, en el que reafirma el concepto de “autodeterminación” de los isleños, quienes “deben decidir” sobre su presente y su futuro.
“Las islas son un Territorio Británico de Ultramar autogobernado y nuestro futuro es un asunto que deben decidir las personas que vivimos aquí”, se señala en el escrito, asegurando que la “autodeterminación” no se ve alterada por expresiones de gobiernos externos y advirtieron que cualquier avance sobre su soberanía será considerado una "violación de la seguridad nacional" del Reino Unido.
“Declaraciones como las de esta semana no son nuevas para nosotros", sostienen sin mencionar al mandatario argentino, resaltando que cuentan con el respaldo constante de Londres, sin hacer mención a las eventuales sanciones a empresas vinculadas al proyecto hidrocarburífero Sea Lion.
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