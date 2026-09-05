Ex primer ministro británico pidió el envío de fuerzas militares inglesas a Malvinas

Los isleños reafirmaron su “autodeterminación”

Mientras tanto, en las últimas horas se conoció un comunicado de la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas, referido a los anuncios de Javier Milei, en el que reafirma el concepto de “autodeterminación” de los isleños, quienes “deben decidir” sobre su presente y su futuro.

“Las islas son un Territorio Británico de Ultramar autogobernado y nuestro futuro es un asunto que deben decidir las personas que vivimos aquí”, se señala en el escrito, asegurando que la “autodeterminación” no se ve alterada por expresiones de gobiernos externos y advirtieron que cualquier avance sobre su soberanía será considerado una "violación de la seguridad nacional" del Reino Unido.

“Declaraciones como las de esta semana no son nuevas para nosotros", sostienen sin mencionar al mandatario argentino, resaltando que cuentan con el respaldo constante de Londres, sin hacer mención a las eventuales sanciones a empresas vinculadas al proyecto hidrocarburífero Sea Lion.