Balotaje en Colombia: más de 41 millones de ciudadanos participan de la elección que define su futuro

El emotivo gesto de los hinchas de Colombia con un niño de Uzbekistán dio la vuelta al mundo

Un conmovedor episodio ocurrido después del partido entre Colombia y Uzbekistán por el Mundial 2026 se volvió viral en las redes sociales. Un niño uzbeko lloró desconsoladamente por la derrota de su selección y recibió el apoyo de varios hinchas colombianos, que protagonizaron una de las imágenes más emotivas del torneo.

El momento ocurrió en las tribunas del estadio Azteca de Ciudad de México, donde los cafeteros se impusieron por 3-1 en la primera fecha del Grupo K. Luego del pitazo final, las cámaras captaron a un pequeño aficionado uzbeko visiblemente afectado por el resultado. El niño, que sostenía una réplica de la Copa del Mundo, no pudo contener las lágrimas mientras observaba los festejos alrededor suyo.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales y generaron una ola de comentarios por lo que sucedió segundos después. Lejos de burlarse o ignorar la situación, varios hinchas colombianos que estaban cerca del menor decidieron acercarse para consolarlo y acompañarlo en medio de su tristeza.

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Este nene uzbeko estaba llorando después del gol recibido, pero los colombianos que estaban alrededor empezaron a CONSOLARLO y CANTARON ‘UZBEKISTÁN’ para animarlo.

Hermoso momento ayer. pic.twitter.com/JVDmTBDtin

— Sudanalytics (@sudanalytics_) June 18, 2026

Mientras el estadio celebraba la victoria del conjunto cafetero, un grupo de simpatizantes comenzó a corear espontáneamente el nombre de Uzbekistán para animar al pequeño fanático. El gesto sorprendió a todos los presentes y se convirtió en una de las postales más destacadas de la jornada mundialista. La secuencia fue compartida por miles de usuarios alrededor del mundo, que destacaron la actitud de los aficionados colombianos. Muchos señalaron que la reacción reflejó los valores más nobles del deporte y demostró que el fútbol también puede generar momentos de empatía y respeto entre rivales.

Colombia ganó en la cancha y dejó una imagen para recordar en el Mundial 2026

En lo deportivo, Colombia inició su participación en el Mundial con una sólida victoria por 3-1 ante Uzbekistán frente a más de 80.000 espectadores en el estadio Azteca. Los goles del conjunto sudamericano fueron convertidos por Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz, en un resultado que lo posicionó de buena manera en la pelea por la clasificación.

Sin embargo, más allá de los tres puntos obtenidos, una de las escenas más recordadas de la jornada quedó lejos del campo de juego. El abrazo simbólico de los hinchas colombianos hacia un niño que sufría por la derrota de su selección terminó convirtiéndose en una de las historias más emotivas de este Mundial 2026.