Carnaval de Rio: escuela de samba homenajeó a Lula da Silva y desató la polémica en Brasil

Presente en el lugar junto al alcalde de Rio de Janeiro, Eduardo Paes, Lula observó desde un palco el desfile de unas 3.000 personas de la escuela de samba y las carrozas y coreografías que narraban su infancia en el empobrecido noreste de Brasil, el viaje migratorio de su madre hacia Sao Paulo y momentos clave de su carrera sindical y política.

Una imponente estatua de estilo metálico representaba al mandatario, mientras pantallas gigantes proyectaban imágenes de su trayectoria. Otra carroza exhibía a Jair Bolsonaro como el payaso “Bozo” —utilizado frecuentemente para mofarse del condenado exmandatario— representado tras las rejas y portando una tobillera electrónica.