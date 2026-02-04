Bill Gates habló sobre su relación con Jeffrey Epstein: "Me arrepiento de cada minuto que pasé con él"

"El foco estuvo puesto siempre en que él conocía a gente muy rica, y decía que podía lograr que aportaran dinero a la salud mundial. En retrospectiva, esa era una calle sin salida", reconoció en su entrevista con el canal 9News de Australia.

bill gates reunion jeffrey epstein

"Fui tonto al pasar tiempo con él. Soy una de las tantas personas que se arrepiente de conocerlo", expresó Gates en pose consternada.

"Cuanto más salga a la luz, más claro va a ser que, aunque el tiemppo fue un error, no tenía nada que ver con ese tipo de comportamiento", aseguró en referencia a las acusaciones de abuso sexual de menores -y de adultos-, y trata de personas.

El archivo capta todo: el caso Bill Gates

Sin embargo, Bill Gates sí aparece en fotos dentro de la casa de Jeffrey Epstein, quizás en Nueva York o Londres.

Además, el cofundador de Microsoft figura en la lista y los registros de viajes de personalidades en el avión privado de Jeffrey Epstein y hasta entabló una relación de negocios cuando el financista ya había sido condenado por otro caso de abuso sexual, informó en 2019 el sitio The New York Times.

En la nota del New York Times, que fue modificada por última vez en 2021, consta que Gates viajó en marzo de 2013 en el Gulfstream de Epstein desde Nueva Jersey a Palm Beach, en Florida, supuestamente sin saber que el financista era el propietario de la aeronave.

A lo largo de la investigación de Epstein, Bill Gates siempre mantuvo su postura de que conocía al financista y se acercó a él para formar una alianza para trabajar juntos en la Fundación Melinda y Bill Gates, creada por el magnate y su por entonces esposa para darle un uso filantrópico a su fortuna.

Aunque Gates dijo que cortó relación con Epstein en 2014, para 2017 todavía había al menos dos miembros de su fundación que estaban en contacto con el financista, informó el medio neoyorquino.

casa Jefrey Epstein

Qué dijo Melinda French Gates sobre su exmarido, Bill Gates

El matrimonio de Bill Gates y Melinda French llegó a su fin de manera sorpresiva en 2021.

A partir de la publicación de los mails más recientes salió a la luz que Bill Gates habría consultado el 18 de julio de 2013 sobre la posibilidad de administrarle un antibiótico a su entonces esposa, Melinda French Gates, para combatir una enfermedad de transmisión sexual que él mismo le habría contagiado.

La medicación tenía que llegar de manera solapada, de incógnito, sin que la "paciente" se enterara, porque de lo contrario Gates tendría que reconocer una infidelidad.

Bill y Melinda Gates

La verdad salió a la luz de alguna manera, tal como lo dio a entender la exesposa de Bill Gates en el podcast "Wild Card" de National Public Radio (NPR).

"Para mí es particularmente difícil cuando esos detalles salen a la luz porque me trae recuerdos de momentos muy, muy dolorosos en mi matrimonio", aseguró Melinda French Gates.