Melinda Gates habló de los vínculos de Bill Gates con Jeffrey Epstein: "Feliz de estar lejos"
Un mail dentro de los Archivos Epstein conecta al cofundador de Microsoft con el difunto delincuente sexual convicto.
Tras la publicación de millones de archivos vinculados al caso Jeffrey Epstein, se conoció un mail que compromete a Bill Gates. Ahora, la exesposa del cofundador de Microsoft aseguró que el magnate “tiene que dar respuestas” sobre su presunto vínculo con el difunto delincuente sexual convicto.
Los archivos fueron publicados el viernes por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Allí, surgió un mail escrito por Epstein donde vincula a Gates con supuestos encuentros sexuales extramatrimoniales con mujeres rusas. Según trascendió, también se menciona que el cofundador de Microsoft había intentado conseguir medicación para tratar una enfermedad de transmisión sexual con el fin de administrársela a su por entonces esposa, Melinda French sin que ella supiera.
"Ninguna niña debería ser puesta en la situación en la que fueron puestas por Epstein y lo que sea que estuviera pasando con todas las diversas personas a su alrededor. Es simplemente más que desgarrador", dijo en primer lugar la exesposa de Bill Gates en el podcast "Wild Card" de National Public Radio (NPR) al ser consultada sobre el caso.
Y entonces reveló: “Para mí es particularmente difícil cuando esos detalles salen a la luz porque me trae recuerdos de momentos muy, muy dolorosos en mi matrimonio”.
“Pero seguí adelante. Intencionalmente lo dejé de lado y seguí adelante. Estoy en un lugar inesperadamente hermoso en mi vida, así que cualquier pregunta que quede sobre lo que ni siquiera puedo empezar a saber del todo eso, esas preguntas son para esas personas e incluso para mi exmarido. Ellos necesitan responder a esas cosas, no yo", afirmó luego y agregó: “Estoy muy feliz de estar fuera de toda la suciedad que había ahí”.
En cuanto a su reacción sobre el momento en el que se conocieron los detalles respecto a los vínculos de su exesposo con Jeffrey Epstein, Melinda French expresó que sintió una “tristeza increíble”.
“Soy capaz de tomar mi propia tristeza y mirar a esas niñas y decir: 'Dios mío, ¿cómo les pudo pasar eso?'", reflexionó.
Melinda French se divorció de Bill Gates en 2021: "Tuve que dejar mi matrimonio, quise dejar mi matrimonio, y sentí que eventualmente debía dejar la fundación, así que es simplemente triste. Esa es la verdad”, recordó sobre aquella época.
“Espero que haya justicia por esas mujeres ahora adultas. Las vemos de pie frente a los micrófonos en DC, pero creo que lo que ellas pasaron es inimaginable”, sostuvo la empresaria.
El mail que vincula a Jeffrey Epstein con Bill Gates
El mail que desató el escándalo tiene fecha el 18 de julio de 2013. Fue redactado por el propio Epstein para sí mismo, contiene 225 palabras y el asunto de dicho correo electrónico consistía únicamente en la palabra “bill”.
Dentro de los archivos, se menciona una "disputa matrimonial severa" entre Gates y su ahora exesposa, se discuten acuerdos comerciales, la idea de que Gates tenía preocupaciones sobre una enfermedad de transmisión sexual y negocios fallidos.
Hasta el momento, Bill Gates no está acusado de ningún delito relacionado con Epstein e incluso, durante los últimos años expresó en reiteradas oportunidades su arrepentimiento por haber mantenido un vínculo con el delincuente sexual.
Luego de revelarse los archivos, un portavoz de Gates dijo a NPR que las afirmaciones son “absolutamente absurdas y completamente falsas”. "Lo único que demuestran estos documentos es la frustración de Epstein por no continuar su relación con Gates y hasta dónde llegaría para tenderle trampas y difamar”, indicó el portavoz de Gates.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario