Melinda Gates habló de los vínculos de Bill Gates con Jeffrey Epstein: "Feliz de estar lejos"

En cuanto a su reacción sobre el momento en el que se conocieron los detalles respecto a los vínculos de su exesposo con Jeffrey Epstein, Melinda French expresó que sintió una “tristeza increíble”.

“Soy capaz de tomar mi propia tristeza y mirar a esas niñas y decir: 'Dios mío, ¿cómo les pudo pasar eso?'", reflexionó.

Melinda French se divorció de Bill Gates en 2021: "Tuve que dejar mi matrimonio, quise dejar mi matrimonio, y sentí que eventualmente debía dejar la fundación, así que es simplemente triste. Esa es la verdad”, recordó sobre aquella época.

“Espero que haya justicia por esas mujeres ahora adultas. Las vemos de pie frente a los micrófonos en DC, pero creo que lo que ellas pasaron es inimaginable”, sostuvo la empresaria.

El mail que vincula a Jeffrey Epstein con Bill Gates

El mail que desató el escándalo tiene fecha el 18 de julio de 2013. Fue redactado por el propio Epstein para sí mismo, contiene 225 palabras y el asunto de dicho correo electrónico consistía únicamente en la palabra “bill”.

Dentro de los archivos, se menciona una "disputa matrimonial severa" entre Gates y su ahora exesposa, se discuten acuerdos comerciales, la idea de que Gates tenía preocupaciones sobre una enfermedad de transmisión sexual y negocios fallidos.

Hasta el momento, Bill Gates no está acusado de ningún delito relacionado con Epstein e incluso, durante los últimos años expresó en reiteradas oportunidades su arrepentimiento por haber mantenido un vínculo con el delincuente sexual.

Luego de revelarse los archivos, un portavoz de Gates dijo a NPR que las afirmaciones son “absolutamente absurdas y completamente falsas”. "Lo único que demuestran estos documentos es la frustración de Epstein por no continuar su relación con Gates y hasta dónde llegaría para tenderle trampas y difamar”, indicó el portavoz de Gates.