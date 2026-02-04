La cómplice de Jeffrey Epstein reveló que la foto del príncipe Andrés y Virginia Giuffre era real

comunicado ghislaine maxwell

Giuffre presentó una demanda civil en mayo de 2009 en la que acusaba a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell de haberla reclutado cuando era menor de edad para ser víctima de una red de trata de personas con fines de explotación sexual.

En enero de 2015, la mujer inició una segunda cruzada legal contra Epstein, Maxwell y compañía ante la justicia de los Estados Unidos, y ahí fue cuando la cómplice del financista intentó poner paños fríos en los medios con un comunicado en el que negaba tener conocimiento de un abuso sexual, y evitaba establecer fechas precisas.

Hoy en día Ghislaine Maxwell cumple una condena a 20 años de cárcel por la captación y facilitación de víctimas de trata de personas y abuso sexual.

Qué contestó Jeffrey Epstein al comunicado de su socia

En sus mails de 2015 la socia y cómplice de Epstein aseguró que Giuffre, quien se quitó la vida en abril de 2025, aceptó un trabajo como "masajista" para Jeffrey Epstein, y luego explicó las circunstancias de la foto infame "para dejar claro los hechos en el registro".

Maxwell se refirió a la foto tomada el 10 de marzo de 2001 como una imagen casual y afirmó: "Yo nunca le pedí a (...) que le diera un masaje", en referencia a una posible interacción entre la joven y el otrora príncipe.

En el cuerpo del mail que le envió a Epstein Maxwell afirmó que "el príncipe Andrés vino a mi casa a visitarme, (...) estaba ahí y sí se conocieron", sin embargo, aclaró que ella "no tenía conocimiento" de que Giuffre hubiese mantenido relaciones sexuales con Andrew Mountbatten-Windsor o con "gente famosa".

Virginia Giuffre Virginia Giuffre habló antes las cámaras: "Imploro a la gente de Reino Unido que se ponga de mi lado"

Jeffrey Epstein, que parecía siempre dispuesto a dejar todo por escrito en sus mails, le contestó a Maxwell que en su extenso comunicado quedaban "demasiadas preguntas sin responder".

"¿Ella y Andrés? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué está ella ahí?", planteó Epstein poniéndose in situ, a lo que su cómplice y mano derecha le aseguró que el comunicado tenía que salir a la brevedad, y que le habían recomendado que dijera que "no tenía conocimiento" de que Giuffre le hubiese dado un "masaje" al príncipe Andrés en la casa.

Hasta ahora la coartada de Andrew Mountbatten-Windsor era que no había mantenido relaciones sexuales con Giuffre porque estaba a kilómetros de Londres, en una localidad de Surrey, acompañando a una de sus hijas a una fiesta de cumpleaños en un local de Pizza Express.

El hermano del rey Carlos III aseguró en la entrevista de 2019 con "Newsnight" que recordaba perfectamente haber estado hasta las 4 o 5 de la tarde en la pizzería porque "ir al Pizza Express de Woking es algo inusual" en su agenda.

Quizás recuerde igual de bien las condiciones en las que se tomaron las fotos publicadas el viernes pasado por el DOJ de los Estados Unidos en las que se lo ven sobre otra posible víctima de abuso sexual.

ex principe andrew

Mientras tanto, Maxwell intentó la conocida maniobra de desacreditar a la víctima del abuso sexual diciendo que "ella asegura que era una esclava sexual para los ricos y famosos, pero la realidad es que está trabajando de moza en una hamburguesería".

Giuffre ganó en 2022 la demanda contra el entonces príncipe Andrés y hasta el día de la fecha Maxwell asegura -aún desde la cárcel- que la foto es falsa y que la joven nunca estuvo en su casa de Londres, aunque sus propios mails digan lo contrario.