La cómplice de Jeffrey Epstein reveló que la foto del príncipe Andrés y Virginia Giuffre era real
Ghislaine Maxwell había preparado un comunicado para limpiar su imagen, la de Jeffrey Epstein y la del expríncipe Andrés. En el proceso confirmó datos clave.
Entre los miles de mails de Jeffrey Epstein que fueron publicados el viernes pasado por el Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos figura uno que confirma el vínculo del financista y su entorno con Virginia Giuffre, una de las víctimas que acusó por abuso sexual al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III.
Aunque el ahora plebeyo Andrew Mountbatten-Windsor negó todo contacto con Giuffre y sostuvo en una entrevista con el programa "Newsnight" que era falsa la foto en la que se lo ve abrazado a la denunciante cuando ella tenía 17 años, una serie de mails que Ghislain Maxwell envió en 2015 a Jeffrey Epstein prueban que la reunión sí existió.
"En 2001 yo estaba en Londres cuando (...) conoció a un número de mis amistades, incluido el príncipe Andrés. Se tomó una fotografía, imagino que porque querría mostrársela a sus amigos y familia", escribió la cómplice de Jeffrey Epstein en lo que sería el borrador de un comunicado de prensa que nunca se publicó como tal.
El nombre de Virginia Giuffre -en ese entonces conocida por su nombre de soltera, Virginia Roberts- sería el que aparece tachado en la copia del comunicado que fue difundida este miércoles por el sitio británico Daily Mail.
Giuffre presentó una demanda civil en mayo de 2009 en la que acusaba a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell de haberla reclutado cuando era menor de edad para ser víctima de una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
En enero de 2015, la mujer inició una segunda cruzada legal contra Epstein, Maxwell y compañía ante la justicia de los Estados Unidos, y ahí fue cuando la cómplice del financista intentó poner paños fríos en los medios con un comunicado en el que negaba tener conocimiento de un abuso sexual, y evitaba establecer fechas precisas.
Hoy en día Ghislaine Maxwell cumple una condena a 20 años de cárcel por la captación y facilitación de víctimas de trata de personas y abuso sexual.
Qué contestó Jeffrey Epstein al comunicado de su socia
En sus mails de 2015 la socia y cómplice de Epstein aseguró que Giuffre, quien se quitó la vida en abril de 2025, aceptó un trabajo como "masajista" para Jeffrey Epstein, y luego explicó las circunstancias de la foto infame "para dejar claro los hechos en el registro".
Maxwell se refirió a la foto tomada el 10 de marzo de 2001 como una imagen casual y afirmó: "Yo nunca le pedí a (...) que le diera un masaje", en referencia a una posible interacción entre la joven y el otrora príncipe.
En el cuerpo del mail que le envió a Epstein Maxwell afirmó que "el príncipe Andrés vino a mi casa a visitarme, (...) estaba ahí y sí se conocieron", sin embargo, aclaró que ella "no tenía conocimiento" de que Giuffre hubiese mantenido relaciones sexuales con Andrew Mountbatten-Windsor o con "gente famosa".
Jeffrey Epstein, que parecía siempre dispuesto a dejar todo por escrito en sus mails, le contestó a Maxwell que en su extenso comunicado quedaban "demasiadas preguntas sin responder".
"¿Ella y Andrés? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué está ella ahí?", planteó Epstein poniéndose in situ, a lo que su cómplice y mano derecha le aseguró que el comunicado tenía que salir a la brevedad, y que le habían recomendado que dijera que "no tenía conocimiento" de que Giuffre le hubiese dado un "masaje" al príncipe Andrés en la casa.
Hasta ahora la coartada de Andrew Mountbatten-Windsor era que no había mantenido relaciones sexuales con Giuffre porque estaba a kilómetros de Londres, en una localidad de Surrey, acompañando a una de sus hijas a una fiesta de cumpleaños en un local de Pizza Express.
El hermano del rey Carlos III aseguró en la entrevista de 2019 con "Newsnight" que recordaba perfectamente haber estado hasta las 4 o 5 de la tarde en la pizzería porque "ir al Pizza Express de Woking es algo inusual" en su agenda.
Quizás recuerde igual de bien las condiciones en las que se tomaron las fotos publicadas el viernes pasado por el DOJ de los Estados Unidos en las que se lo ven sobre otra posible víctima de abuso sexual.
Mientras tanto, Maxwell intentó la conocida maniobra de desacreditar a la víctima del abuso sexual diciendo que "ella asegura que era una esclava sexual para los ricos y famosos, pero la realidad es que está trabajando de moza en una hamburguesería".
Giuffre ganó en 2022 la demanda contra el entonces príncipe Andrés y hasta el día de la fecha Maxwell asegura -aún desde la cárcel- que la foto es falsa y que la joven nunca estuvo en su casa de Londres, aunque sus propios mails digan lo contrario.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario