Bolivia: el vehículo de Evo Morales recibió 14 disparos de metralleta

La tensión política en Bolivia no tiene tregua. En las últimas horas una camioneta en la que se movilizaba el ex presidente Evo Morales recibió una ráfaga de metralleta. Morales no fue herido pero su chófer recibió un disparo.