Bolivia elige presidente en segunda vuelta: los dos candidatos son de derecha

En materia institucional, plantea modernizar el sistema judicial mediante la digitalización de procesos y la creación de expedientes electrónicos, con el objetivo de agilizar los tiempos y reducir la burocracia.

Rodrigo Paz - Partido Demócrata Cristiano (PDC)

Nacido el 3 de septiembre de 1977 en Tarija, Rodrigo Paz Pereira —actual senador por ese departamento— representa al Partido Demócrata Cristiano (PDC). Su propuesta se centra en un modelo económico inclusivo y descentralizado, orientado a promover el desarrollo regional y reducir las desigualdades estructurales del país.

Paz plantea un enfoque de "capitalismo para todos", que busca incorporar al sector informal dentro de la economía formal, acompañar a las pequeñas y medianas empresas y distribuir los recursos públicos de manera equitativa entre el Estado y las regiones. También propone avanzar hacia una economía sin endeudamiento externo, impulsar reformas estructurales inmediatas y fortalecer la democracia mediante mayor participación ciudadana, debates públicos y una profunda reforma judicial.

De este modo, los ciudadanos bolivianos acudirán nuevamente a las urnas para elegir entre dos modelos de país con visiones económicas y políticas claramente diferenciadas.

Elecciones en Bolivia: la situación del expresidente Evo Morales

Evo Morales afirmó que para él y sus sectores leales "no hay segunda vuelta" en las elecciones de este domingo, e instó a sus seguidores a votar en blanco o anular el voto como forma de protesta por su inhabilitación electoral.

En declaraciones radiales, el expresidente sostuvo que "la Bolivia profunda ya se expresó con dignidad y ética" y adelantó que no apoyará a ninguno de los dos candidatos que compiten en el balotaje y calificó a Jorge “Tuto” Quiroga de "golpista" y cuestionó su propuesta de restablecer la presencia de la DEA, mientras que criticó el plan económico de Rodrigo Paz.

Evo Morales.jpg Evo Morales, ex presidente de Bolivia

Tras su salida del Movimiento Al Socialismo (MAS) y la pérdida de su control sobre el partido, Morales impulsa la creación de su nueva fuerza política, Evo Pueblo, con la que buscará competir en las elecciones regionales de 2026.

El ex mandatario, que gobernó entre 2006 y 2019, anunció la formación de una comisión para tramitar la personería jurídica de su agrupación ante el Tribunal Supremo Electoral y adelantó que su objetivo será presentar candidatos a alcaldes y gobernadores.