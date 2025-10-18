El papa León XIV evalúa visitar la Argentina y Uruguay: cuándo
El presidente uruguayo Yamandú Orsi, quien mantuvo una audiencia con el pontífice en el Vaticano, anunció que planea visitar próximamente el Río de la Plata.
El papa León XIV evalúa visitar la Argentina y Uruguay durante el año próximo, según indicó el presidente uruguayo Yamandú Orsi, quien mantuvo una audiencia en el Vaticano con el Sumo Pontífice.
“La intención la tiene. Me quedó claro que el año próximo piensa empezar con ese peregrinar que tienen los papas; no todos, pero sí los últimos”, aseguró el mandatario de Uruguay Orsi en declaraciones a la prensa.
Con respecto a la presencia en la región que Francisco no pudo concretar, Orsi dijo que el pontífice argentino “se quedó con aquella aspiración de ir al Río de la Plata, en Argentina, y no se pudo concretar. Él (León) quizá vaya al Río de la Plata, a Buenos Aires, y le gustaría ir a Uruguay”, agregó.
Según el presidente oriental, “a León y los otros papas no les queda otra opción que venir, porque la gente los espera. En Uruguay hace tiempo que estamos esperando. Teníamos mucha expectativa con Francisco, porque era de ahí, de Buenos Aires, pero no se dio”.
“Este Papa manifiesta toda su intención, veremos. Tiene todo un mundo para recorrer también”, añadió el mandatario con respecto a la que sería la primera visita oficial de León XIV a Sudamérica, una región relevante para el catolicismo mundial, donde permaneció varios años cumpliendo funciones en varias diócesis de Perú.
Por lo pronto, León XIV realizará su primer viaje apostólico a Turquía y el Líbano entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre próximos, no habiéndose confirmado oficialmente otras giras del Papa.
En cuanto a Francisco, el pontífice fallecido visitó numerosos países de América Latina: Brasil en 2012 para la Jornada Mundial de la Juventud; Ecuador, Bolivia y Paraguay en 2015; Cuba el mismo año y México al año siguiente; Colombia en 2017; Perú y Chile en 2018, y finalmente Panamá en 2019 para la Jornada Mundial de la Juventud de aquel año.
