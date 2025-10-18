El papa León XIV evalúa visitar la Argentina y Uruguay: cuándo

“Este Papa manifiesta toda su intención, veremos. Tiene todo un mundo para recorrer también”, añadió el mandatario con respecto a la que sería la primera visita oficial de León XIV a Sudamérica, una región relevante para el catolicismo mundial, donde permaneció varios años cumpliendo funciones en varias diócesis de Perú.

Por lo pronto, León XIV realizará su primer viaje apostólico a Turquía y el Líbano entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre próximos, no habiéndose confirmado oficialmente otras giras del Papa.

En cuanto a Francisco, el pontífice fallecido visitó numerosos países de América Latina: Brasil en 2012 para la Jornada Mundial de la Juventud; Ecuador, Bolivia y Paraguay en 2015; Cuba el mismo año y México al año siguiente; Colombia en 2017; Perú y Chile en 2018, y finalmente Panamá en 2019 para la Jornada Mundial de la Juventud de aquel año.

francisco en brasil El papa Francisco visitó Brasil en 2012.