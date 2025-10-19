¿Se rompe el acuerdo en Gaza?: Israel lanzó dos ataques aéreos

El Ejército de Israel lanzó una serie de bombardeos contra ciudad de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, tras un presunto ataque de Hamás contra una unidad de ingenieros y su refuerzo militar. Por eso, peligra el acuerdo de paz en Medio Oriente, lo que genera una situación de mucha fragilidad. Hasta el momento se desconoce si hay heridos o muertos, ni tampoco si este fuego cruzado podría poner en peligro el alto el fuego que entró en vigencia el 10 de octubre.