Lula da Silva se bajó del último debate de cara a las elecciones del domingo
El debate organizado por la cadena televisiva O Globo se llevará a cabo en la noche de este miércoles y el actual mandatario decidió no participar.
En la cuenta regresiva para la elección presidencial en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmó mediante su equipo de campaña que no participará del último debate televisivo, organizado para esta noche a las 21:00 por la cadena O Globo.
A diferencia del primer encuentro debate —donde ni Lula ni Jair Bolsonaro asistieron—, en esta oportunidad el candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, sí estará presente tras sumarse en las últimas horas y haber lanzado duras críticas hacia el mandatario.
Además, participarán del evento Ronaldo Caiado (Partido Social Demócrata), Augusto Cury (Avante) y Romeu Zema (Novo), convocados según su posición en los sondeos de intención de voto.
La estrategia de Lula da Silva de cara a las elecciones
Gabriel Michi, analista de C5N en lo que respecta a política internacional, señaló que la ausencia de Lula responde a una estrategia calculada: al liderar las encuestas para la primera vuelta por entre 4 y 5 puntos sobre Bolsonaro, el mandatario busca resguardar su posición y evitar un cruce directo.
Por el contrario, Bolsonaro intenta acortar distancias apelando al impacto del debate televisivo.
Asimismo, mientras declinó su presencia en el estudio, Lula ha optado por reforzar su perfil mediático a través de entrevistas y notas compartidas con periodistas de diversos medios de comunicación.
Cabe destacar que en el sistema electoral brasileño los debates no son obligatorios por ley, sino organizados de manera privada por los propios medios de comunicación.
Un escenario abierto de cara a la segunda vuelta
Aunque Lula mantiene la ventaja para los comicios de este domingo, las encuestas proyectan un escenario de marcada paridad o empate técnico ante una eventual segunda vuelta (balotaje). En el marco de la cobertura especial rumbo a la definición electoral en Brasilia, se dará seguimiento minucioso al escrutinio y al mapa político de una jornada decisiva para el futuro del país.
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