Lula da Silva se bajó del último debate de cara a las elecciones del domingo

Asimismo, mientras declinó su presencia en el estudio, Lula ha optado por reforzar su perfil mediático a través de entrevistas y notas compartidas con periodistas de diversos medios de comunicación.

Cabe destacar que en el sistema electoral brasileño los debates no son obligatorios por ley, sino organizados de manera privada por los propios medios de comunicación.

Un escenario abierto de cara a la segunda vuelta

Aunque Lula mantiene la ventaja para los comicios de este domingo, las encuestas proyectan un escenario de marcada paridad o empate técnico ante una eventual segunda vuelta (balotaje). En el marco de la cobertura especial rumbo a la definición electoral en Brasilia, se dará seguimiento minucioso al escrutinio y al mapa político de una jornada decisiva para el futuro del país.