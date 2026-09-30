Gustavo Scarpa y el fenómeno viral que convirtió a León Tolstói en el libro más vendido de Brasil

El impacto de sus videos llevó al deportista a reflexionar sobre la influencia de los atletas y el rol que ocupan frente a los jóvenes, marcando una clara postura en contra de la proliferación de las casas de apuestas deportivas. "No sé si todos los que promocionan apuestas tienen conciencia del mal que pueden hacer. Entendí la responsabilidad que tengo hace mucho tiempo y procuro compartir las cosas que me gustan", remarcó con crudeza el ex Palmeiras.