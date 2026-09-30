Gustavo Scarpa y el fenómeno viral que convirtió a León Tolstói en el libro más vendido de Brasil
El mediocampista del Atlético Mineiro recomendó un clásico de la literatura rusa en su canal de YouTube y provocó una explosión de ventas.
El fútbol y la literatura no suelen cruzarse en las tendencias digitales con tanta frecuencia, pero Gustavo Scarpa logró romper todas las estructuras en Brasil. El experimentado mediocampista del Atlético Mineiro se convirtió en un verdadero fenómeno de las redes sociales gracias a su faceta como youtuber de libros, al punto de lograr que un clásico de León Tolstói escrito hace 140 años se transformara en el título más vendido de todo el país.
El volante de 32 años publicó a principios de septiembre una reseña dedicada a La muerte de Iván Ilich, la célebre novela breve del autor ruso. La repercusión fue inmediata: la recomendación superó las 700 mil visualizaciones en YouTube, mientras que un recorte en Instagram alcanzó a más de un millón de usuarios.
La respuesta de los usuarios no tardó en trasladarse al mercado comercial, catapultando la obra de 1886 al puesto número uno de ventas en Amazon Brasil y generando un pico de búsquedas en Google que creció un 300% en apenas un mes.
Gustavo Scarpa, León Tolstói y el boom literario en el Atlético Mineiro
"No lo creí al principio", reconoció el futbolista en una entrevista con Folha de S.Paulo, donde explicó que comparte contenido sobre sus lecturas desde 2019, aunque recientemente decidió pasar de resúmenes breves a análisis mucho más profundos sobre lo que le transmite cada texto. La movida causó un impacto directo en la hinchada del Galo, donde simpatizantes crearon el grupo de lectura Galeitura, que sumó cientos de integrantes en su primer día y decenas de miles de seguidores en sus plataformas.
El impacto de sus videos llevó al deportista a reflexionar sobre la influencia de los atletas y el rol que ocupan frente a los jóvenes, marcando una clara postura en contra de la proliferación de las casas de apuestas deportivas. "No sé si todos los que promocionan apuestas tienen conciencia del mal que pueden hacer. Entendí la responsabilidad que tengo hace mucho tiempo y procuro compartir las cosas que me gustan", remarcó con crudeza el ex Palmeiras.
Lejos de encasillarse únicamente en la narrativa filosófica o en los clásicos de Dostoievski, Camus, Stendhal y Gógol que integran su lista de pendientes, Scarpa alterna sus lecturas con thrillers modernos para mantener la constancia. Sin intenciones de imponer una guía académica, el mediocampista celebra haber despertado el interés por la lectura en un público masivo que antes solo lo seguía dentro del campo de juego.
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