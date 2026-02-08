Descubrí Brasil en 2026: el pueblo fantasma que pocos visitan por un secreto solar

Embed - ARARAS - SP

Donde queda Araras

Araras, una localidad rural del estado de São Paulo, en Brasil, se destaca por su entorno natural típico del sudeste brasileño, pero sobre todo por la alta incidencia de una enfermedad genética rara que condiciona la vida de sus habitantes.

Ubicado a pocas horas de la capital paulista y con acceso limitado a servicios médicos especializados, el pueblo desarrolló rutinas adaptadas para evitar la exposición al sol, que allí representa un riesgo permanente, transformando la vida cotidiana y despertando el interés de la comunidad científica.

Cómo llegar a Araras

Llegar a Araras, en el estado de São Paulo, Brasil, es relativamente simple tanto en auto como en micro, aunque con opciones limitadas. Desde la capital paulista se accede principalmente por la ruta SP-310, en un viaje de unas tres horas, mientras que el transporte público cuenta con pocas frecuencias.

Aunque no es un destino de turismo clásico, el interés de periodistas, investigadores y especialistas en salud mejoró de a poco la conectividad y puso al pueblo en el foco de la investigación sobre enfermedades genéticas raras.