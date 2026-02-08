Descubrí Brasil en 2026: el pueblo fantasma que pocos visitan por un secreto solar
En el estado de São Paulo hay un pueblo pequeño que parece detenido en el tiempo, por una condición médica que afecta a gran parte de sus habitantes.
El turismo en Brasil suele asociarse al sol y la vida al aire libre, pero en Araras esa imagen se rompe por completo. Este pequeño pueblo rural vive una realidad extrema: gran parte de sus habitantes no puede exponerse a la luz solar sin poner en riesgo su salud, debido a una enfermedad genética poco frecuente.
Durante el día, las calles quedan vacías y las casas permanecen cerradas. Muchos vecinos padecen xeroderma pigmentoso, una condición que impide reparar el daño causado por la radiación ultravioleta, lo que obligó a la comunidad a adaptar su rutina y, en muchos casos, a llevar una vida casi exclusivamente nocturna en pleno Brasil.
Qué se puede hacer en Araras
Por la compleja situación sanitaria que atraviesa gran parte de la población, el turismo en Araras, Brasil, es prácticamente inexistente. Sin embargo, quienes logran conocer este pueblo desde una mirada social y humana suelen quedar impactados por la resiliencia, la solidaridad y la capacidad de adaptación de sus habitantes frente a una enfermedad genética rara que condiciona la vida cotidiana.
Lo que verdaderamente distingue a Araras es su fuerte sentido de comunidad. La convivencia diaria se basa en el cuidado mutuo, la protección extrema y una marcada vida nocturna, ya que muchas rutinas comienzan al atardecer y se extienden hasta la madrugada. Esta dinámica particular también permitió que la fauna silvestre gane espacio, con la presencia frecuente de aves exóticas y especies poco habituales en zonas urbanas de Brasil.
Además, el pueblo despertó el interés de la comunidad científica. Médicos y especialistas de distintos países visitaron la región para avanzar en la investigación médica sobre enfermedades genéticas poco frecuentes. Gracias a estos estudios, Araras quedó en el mapa como un punto clave para la ciencia, sumando relevancia internacional más allá del turismo tradicional.
Donde queda Araras
Araras, una localidad rural del estado de São Paulo, en Brasil, se destaca por su entorno natural típico del sudeste brasileño, pero sobre todo por la alta incidencia de una enfermedad genética rara que condiciona la vida de sus habitantes.
Ubicado a pocas horas de la capital paulista y con acceso limitado a servicios médicos especializados, el pueblo desarrolló rutinas adaptadas para evitar la exposición al sol, que allí representa un riesgo permanente, transformando la vida cotidiana y despertando el interés de la comunidad científica.
Cómo llegar a Araras
Llegar a Araras, en el estado de São Paulo, Brasil, es relativamente simple tanto en auto como en micro, aunque con opciones limitadas. Desde la capital paulista se accede principalmente por la ruta SP-310, en un viaje de unas tres horas, mientras que el transporte público cuenta con pocas frecuencias.
Aunque no es un destino de turismo clásico, el interés de periodistas, investigadores y especialistas en salud mejoró de a poco la conectividad y puso al pueblo en el foco de la investigación sobre enfermedades genéticas raras.
