Brasil: los candidatos que quedaron afuera del balotaje definen si apoyan a Lula da Silva o a Flávio Bolsonaro

Augusto Cury (Avante): El escritor y psiquiatra, que obtuvo el tercer lugar con el 2,89% de los votos (3,4 millones), anunció un distanciamiento total. Cury aseguró que no apoyará a ningún candidato, prohibió que se utilice su nombre para pedir sufragios y anticipó que se retirará por completo de la vida política.

FORA DA POLÍTICA! Após o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais neste domingo (04), Augusto Cury (Avante) declarou em coletiva de imprensa que não pretende continuar na vida política.



O candidato, que somou 2,89% dos votos, afirmou respeitar a decisão do… pic.twitter.com/lo8ymlU7PK — Lorena Magazine (@lorenamag_) October 5, 2026

Renan Santos (Missão): El referente de ultraderecha, cuarto en los comicios con el 2,24% (2,6 millones de votos), optó por la neutralidad. Comunicó a sus seguidores que no militará ni por Lula ni por Bolsonaro , como tampoco impulsará el voto nulo.

Ronaldo Caiado (PSD): El exgobernador de Goiás, quinto con el 2,18%, prefirió no definir una postura individual e indicó que debatirá los pasos a seguir junto a la cúpula de su espacio político.

El exgobernador de Goiás, quinto con el 2,18%, e indicó que debatirá los pasos a seguir junto a la cúpula de su espacio político. Romeu Zema (Novo): El exgobernador de Minas Gerais, aunque cosechó apenas el 0,27%, fue categórico respecto a su posicionamiento de cara al balotaje: "Donde esté el PT, el Novo y yo estaremos del otro lado", sentenció para descartar cualquier acercamiento al oficialismo.

Una masa crítica de votantes sin dirección clara

La decisión colectiva de los principales candidatos eliminados de declararse neutrales o mantenerse al margen deja a la deriva a más del 5% del padrón electoral. Sin una consigna de voto explícita por parte de figuras como Cury o Santos, ambos polos de la grieta brasileña deberán salir a seducir directamente al votante independiente y desencantado. Este escenario traslada la presión a las estructuras territoriales y a la estrategia de alianzas regionales que logren tejer el Partido Liberal y el Partido de los Trabajadores durante las tres semanas que faltan para la segunda vuelta.