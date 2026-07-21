Catástrofe en Chile por un fuerte temporal que dejó al menos 10 muertos

El temporal comenzó el 15 de julio y golpeó con especial intensidad las regiones de Coquimbo y Atacama, donde las precipitaciones extremas son poco frecuentes. La crecida de ríos bloqueó los principales caminos que conectan diversas localidades, lo que dejó aisladas a miles de personas y complicó el acceso de los equipos de emergencia.

Fuerte temporal en Chile: las cifras del desastre en las regiones de Coquimbo y Atacama

El informe presentado por las autoridades de aquel país confirmaron la muerte de 10 personas, 16 lesionadas de distinto nivel, cuatro desaparecidas, 2.281 damnificadas y 1.031 personas albergadas. también mencionaron que 104.271 personas se encuentran aisladas principalmente entre las regiones de Atacama y Coquimbo.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) actualizó la cifra de muertos, desaparecidos y personas movilizadas tras el temporal que azotó gran parte del norte de Chile.

En las localidades aledañas de Coquimbo, el suministro eléctrico sufrió cortes abruptos que dejó a aproximadamente 118.905 personas sin servicio. El impacto de las precipitaciones también generó dificultades para el abastecimiento y la asistencia en numerosas localidades.

Otro de los efectos más importantes del fenómeno fue la interrupción del suministro eléctrico. Miles de usuarios quedaron sin energía en distintas regiones, mientras que en algunas ciudades también se registraron problemas en el acceso al agua potable.