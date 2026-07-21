Catástrofe en Chile por un fuerte temporal que dejó al menos 10 muertos
El intenso temporal mantiene bajo alerta a 10 regiones del país. Hay inundaciones, cortes de energía, daños en viviendas y aluviones.
Un brutal temporal afecta a Chile desde mediados de la semana pasada, donde las intensas lluvias provocaron grandes inundaciones, además del colapso de rutas y servicio eléctrico. Tal como se advertía, el fenómeno conocido como "Niño Godzilla" golpeó con fuerza en varias zonas del país, dejando al menos 10 muertos, 17 heridos, cuatro desaparecidos y más de 1.100 viviendas destruidas o con daños mayores, mientras cerca de 100.000 personas permanecen aisladas por el corte de rutas debido a las crecidas de ríos.
La emergencia también dejó unos 2.200 damnificados y alrededor de 150.000 usuarios sin suministro eléctrico en distintos puntos del país.
El presidente José Antonio Kast anunció la medida excepcional ante el deterioro de la situación en las regiones de Coquimbo y Atacama, dos zonas del norte chileno donde las lluvias de esa magnitud resultan inusuales por sus características desérticas.
“Como la situación en la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco ha ido aumentando en gravedad”, el mandatario ordenó “que se determine la activación de este estado de excepción constitucional (de catástrofe)”, según expresó ante la prensa.
La declaración del estado de catástrofe permite al gobierno desplegar efectivos militares, restringir la libertad de circulación y movilizar recursos de asistencia con mayor rapidez para responder a la emergencia.
El temporal comenzó el 15 de julio y golpeó con especial intensidad las regiones de Coquimbo y Atacama, donde las precipitaciones extremas son poco frecuentes. La crecida de ríos bloqueó los principales caminos que conectan diversas localidades, lo que dejó aisladas a miles de personas y complicó el acceso de los equipos de emergencia.
Fuerte temporal en Chile: las cifras del desastre en las regiones de Coquimbo y Atacama
El informe presentado por las autoridades de aquel país confirmaron la muerte de 10 personas, 16 lesionadas de distinto nivel, cuatro desaparecidas, 2.281 damnificadas y 1.031 personas albergadas. también mencionaron que 104.271 personas se encuentran aisladas principalmente entre las regiones de Atacama y Coquimbo.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) actualizó la cifra de muertos, desaparecidos y personas movilizadas tras el temporal que azotó gran parte del norte de Chile.
En las localidades aledañas de Coquimbo, el suministro eléctrico sufrió cortes abruptos que dejó a aproximadamente 118.905 personas sin servicio. El impacto de las precipitaciones también generó dificultades para el abastecimiento y la asistencia en numerosas localidades.
Otro de los efectos más importantes del fenómeno fue la interrupción del suministro eléctrico. Miles de usuarios quedaron sin energía en distintas regiones, mientras que en algunas ciudades también se registraron problemas en el acceso al agua potable.
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