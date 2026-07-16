Dos argentinos quisieron entrar a Chile con armas y municiones: los detuvieron en la frontera

En paralelo se llevó a cabo otro procedimiento que también tuvo como protagonista a un ciudadano argentino. Esta vez, se trataba de un hombre de 53 años que viajaba en un vehículo particular proveniente de la provincia de Córdoba con destino a la ciudad chilena de Los Andes.

Durante la inspección del auto, los agentes encontraron una pistola Bersa Thunder 9 calibre 9 milímetros desarmada y escondida en distintos compartimentos del vehículo. Además del arma, le secuestraron un cargador y 18 municiones sin percutar del mismo calibre.

De acuerdo con los reportes oficiales, ambos ciudadanos argentinos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes. El fiscal Jorge Alfaro Figueroa los imputó por los delitos de tráfico de armas y contrabando.

Respecto a los operativos, el subcomisario del Complejo Fronterizo Los Libertadores, José Miguel Vásquez Sánchez, destacó que los controles se realizan de manera coordinada entre las distintas instituciones para detectar delitos transnacionales. Por la mecánica de ambos hechos, se refuerza la hipótesis de un intento planificado de contrabando de armas.