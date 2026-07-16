Dos argentinos quisieron entrar a Chile con armas y municiones: los detuvieron en la frontera
Un cordobés y un mendocino fueron interceptados en dos operativos llevados a cabo por Carabineros y personal de Aduana en el Paso Los Libertadores.
Dos ciudadanos argentinos, que intentaron ingresar a Chile con armas y municiones, fueron detenidos durante los controles realizados por el Servicio Nacional de Aduanas y el cuerpo de Carabineros en el Paso Internacional Los Libertadores.
El hecho se produjo el martes en dos procedimientos que se llevaron a cabo de manera independiente.
En uno de los operativos, las autoridades detuvieron a un mendocino de 58 años que viajaba en un colectivo de pasajeros desde la provincia hacia Santiago. Según se informó, el hombre fue sometido a una revisión exhaustiva ante la sospecha de que transportaba elementos sin declarar.
Fue durante la inspección cuando los funcionarios detectaron que ocultaba una serie de elementos sujetos a su abdomen mediante una faja.
Tras la requisa, los agentes descubrieron que llevaba dos pistolas Glock calibre 9 milímetros con la numeración de serie adulterada. Además, transportaba tres cargadores con capacidad para 17 proyectiles, un cargador rápido y accesorios para las armas.
En paralelo se llevó a cabo otro procedimiento que también tuvo como protagonista a un ciudadano argentino. Esta vez, se trataba de un hombre de 53 años que viajaba en un vehículo particular proveniente de la provincia de Córdoba con destino a la ciudad chilena de Los Andes.
Durante la inspección del auto, los agentes encontraron una pistola Bersa Thunder 9 calibre 9 milímetros desarmada y escondida en distintos compartimentos del vehículo. Además del arma, le secuestraron un cargador y 18 municiones sin percutar del mismo calibre.
De acuerdo con los reportes oficiales, ambos ciudadanos argentinos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes. El fiscal Jorge Alfaro Figueroa los imputó por los delitos de tráfico de armas y contrabando.
Respecto a los operativos, el subcomisario del Complejo Fronterizo Los Libertadores, José Miguel Vásquez Sánchez, destacó que los controles se realizan de manera coordinada entre las distintas instituciones para detectar delitos transnacionales. Por la mecánica de ambos hechos, se refuerza la hipótesis de un intento planificado de contrabando de armas.
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