Catástrofe en Venezuela: el video de la tragedia en primera persona
Un venezolano grabó el rápido descenso por escaleras que debió hacer mientras el edificio donde vivía colapsaba a su alrededor.
Si bien desde el gobierno de Venezuela brindan cifras que, de alguna manera, morigeran la trascendencia de la tragedia humana que sufre ese país a raíz de los terremotos que el miércoles último sacudieron su territorio, las cifras de víctimas serían siderales.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, informó este jueves que “hasta este momento, lamentablemente, debemos reportar 188 venezolanas y venezolanos fallecidos por la acción del terremoto; 1.520 personas heridas, ingresadas ya en hospitales y siendo atendidas en este momento, y reportadas 157 personas desaparecidas”.
Sin embargo, reportes de organizaciones sociales multiplican esas cifras, indicando incluso que los desaparecidos serían decenas de miles, entre personas atrapadas entre los escombros y quienes por diferentes motivos no pueden comunicar su situación a sus familias o a las autoridades.
El horror en primera persona
En tanto, con el correr de las horas siguen apareciendo testimonios en video de venezolanos que, literalmente, tuvieron que correr para sobrevivir ante la envergadura del desastre que sacudió al parís caribeño y cuyas consecuencias se sufren y se sufrirán durante años.
Como el hombre que, en medio de uno de los dos sismos que alrededor de las 6 de la tarde (hora local), iba bajando las escaleras del edificio donde se hallaba su vivienda mientras la estructura iba colapsando a su alrededor.
A medida que iba descendiendo piso tras piso, esta persona grababa con su teléfono celular los daños que el edificio había sufrido, con daños tan visibles que presagiaban su derrumbe sobre la humanidad de quien, casi milagrosamente, logró sobrevivir a la tragedia.
Rescatistas siguen buscando personas desaparecidas
Como ya se informó, equipos de rescate intensifican este jueves la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros ocasionados por los dos terremotos que azotaron a Venezuela durante la tarde del miércoles: el primero de magnitud 7,2 y el segundo de 7,5 en la escala Richter, seguidos por decenas de fuertes réplicas.
Los estados venezolanos más afectados fueron los del Norte del país, donde la densidad de la población es mayor. El estado de La Guaira y la capital del país, Caracas, fueron las zonas más afectadas, con una gran cantidad de edificios colapsados, causando muertes, heridos y personas desaparecidas que se buscan desesperadamente, además de daños materiales inconmensurables.
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