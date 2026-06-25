Catástrofe en Venezuela: el video de la tragedia en primera persona

Como el hombre que, en medio de uno de los dos sismos que alrededor de las 6 de la tarde (hora local), iba bajando las escaleras del edificio donde se hallaba su vivienda mientras la estructura iba colapsando a su alrededor.

A medida que iba descendiendo piso tras piso, esta persona grababa con su teléfono celular los daños que el edificio había sufrido, con daños tan visibles que presagiaban su derrumbe sobre la humanidad de quien, casi milagrosamente, logró sobrevivir a la tragedia.

video terremoto venezuela escalera edificio El testimonio de la tragedia en primera persona.

Rescatistas siguen buscando personas desaparecidas

Como ya se informó, equipos de rescate intensifican este jueves la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros ocasionados por los dos terremotos que azotaron a Venezuela durante la tarde del miércoles: el primero de magnitud 7,2 y el segundo de 7,5 en la escala Richter, seguidos por decenas de fuertes réplicas.

Los estados venezolanos más afectados fueron los del Norte del país, donde la densidad de la población es mayor. El estado de La Guaira y la capital del país, Caracas, fueron las zonas más afectadas, con una gran cantidad de edificios colapsados, causando muertes, heridos y personas desaparecidas que se buscan desesperadamente, además de daños materiales inconmensurables.