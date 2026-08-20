Choque fatal en Brasil: murieron 23 personas tras la colisión de un micro y un camión

"En este momento de profundo dolor, mi solidaridad está con las familias de perdieron a sus seres queridos y con todos los heridos", señaló el funcionario, quien abocó "toda la estructura del estado de Paraná" a la asistencia de los afectados.

En el operativo intervino personal de Bomberos, la Policía y equipos de emergencia.

La empresa que mantiene la concesión de la BR-373, Via Araucária, tuvo que interrumpir el tránsito durante varias horas en la mañana del miércoles, lo que provocó largas filas de vehículos sobre la ruta nacional que conecta el sur de Brasil con el estado de San Pablo.