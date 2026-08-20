Choque fatal en Brasil: murieron 23 personas tras la colisión de un micro y un camión
El accidente se produjo durante la madrugada en una ruta del estado de Paraná, sur de Brasil, cuando el vehículo de carga invadió el carril de la otra mano.
Al menos 23 personas murieron este miércoles de esta semana en un aparatoso accidente registrado en una ruta BR-373 dentro del municipio de Ipiranga, en el estado de Paraná, sur de Brasil, donde un camión chocó de frente contra un micro sanitario que trasladaba a pacientes que iban a centros médicos.
Tragedia en Brasil: 23 personas murieron tras choque entre un micro y un camión
El accidente ocurrió a las 3.30 de la madrugada, supuestamente cuando el vehículo de carga invadió el carril de la mano contraria e impactó de lleno contra el micro, informaron medios de Brasil.
Según fuentes de la Policía Federal de Carreteras citadas por medios de Brasil, todas las víctimas fatales viajaban en el colectivo que tenía como destino varios centros médicos de Curitiba, la ciudad que queda a unos 170 kilómetros de Ipiranga, donde se registró el accidente.
Por el momento no trascendieron los nombres de las víctimas, pero se sabe que el colectivo sanitario en el que viajaban había sido dispuesto por la Secretaría de Salud de Imbituva. En algunos reportes consta que también el chofer del camión podría estar entre los fallecidos.
Mientras tanto, el gobernador de Paraná, Ratinho Júnior, expresó sus condolencias por "la tragedia en Ipiranga" a través de X y decretó tres días de luto en ese estado del sur de Brasil.
"En este momento de profundo dolor, mi solidaridad está con las familias de perdieron a sus seres queridos y con todos los heridos", señaló el funcionario, quien abocó "toda la estructura del estado de Paraná" a la asistencia de los afectados.
En el operativo intervino personal de Bomberos, la Policía y equipos de emergencia.
La empresa que mantiene la concesión de la BR-373, Via Araucária, tuvo que interrumpir el tránsito durante varias horas en la mañana del miércoles, lo que provocó largas filas de vehículos sobre la ruta nacional que conecta el sur de Brasil con el estado de San Pablo.
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