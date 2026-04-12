Donald Trump ordenó bloquear el estrecho de Ormuz y escala la tensión con Irán
Tras el fracaso de las negociaciones, el presidente de Estados Unidos dispuso controles e interceptaciones en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo y advirtió que podría profundizar la respuesta militar.
Donald Trump ordenó el bloqueo del tránsito marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz, en un nuevo capítulo de tensión con Irán tras el fracaso de las negociaciones bilaterales.
La medida fue comunicada a través de su red social Truth y autoriza a la Marina estadounidense a controlar e interceptar embarcaciones en aguas internacionales. Según precisaron desde Washington, el objetivo está puesto en los buques que hayan pagado tributos a Irán para poder cruzar ese paso clave del comercio global.
"Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del Estrecho de Ormuz. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar", sostuvo en mandatario.
Además, justificó la decisión en la falta de avances en el eje central del diálogo con Teherán y señaló que hubo coincidencias en varios puntos, pero que no se logró un acuerdo en torno al desarrollo de armamento nuclear, el aspecto que definía la negociación.
De acuerdo a lo que explicó Donald Trump, el operativo también incluye tareas de desminado en la zona: "Comenzaremos a destruir las minas que los iraníes colocaron en el estrecho", afirmó, al tiempo que endureció su postura y advirtió que cualquier ataque contra fuerzas estadounidenses o embarcaciones civiles tendrá una respuesta inmediata.
Por último, calificó la situación como un caso de "extorsión internacional" y remarcó que su país no convalidará ese tipo de prácticas. Además, dejó abierta la posibilidad de que otras naciones se sumen al bloqueo y aseguró que las fuerzas armadas estadounidenses están en condiciones de escalar el conflicto si la situación lo requiere.
Fracasó el diálogo de Estados Unidos con Irán: JD Vance confirmó que no hay acuerdo
Tras veintiún horas de extensas reuniones diplomáticas en Pakistán, JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, anunció el fin de las conversaciones. Irán rechazó tajantemente las exigencias de Washington orientadas a restringir su desarrollo de armas nucleares, dejando el histórico proceso de paz y el frágil alto el fuego en suspenso.
La firme exigencia de Estados Unidos
En una sorpresiva declaración brindada antes del amanecer, JD Vance reveló que mantuvo comunicación constante con Donald Trump y las altas cúpulas militares durante la extensa jornada. El objetivo central de la delegación estadounidense era obtener garantías concretas para frenar el plan atómico iraní.
"Necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán desarrollar un arma nuclear. Nos vamos de aquí con una propuesta muy simple, que es nuestra última y mejor oferta. Veremos si los iraníes la aceptan", sentenció el vicepresidente republicano.
Las "líneas rojas" de Irán y la tensión militar
Por su parte, la delegación iraní, encabezada por el presidente del Parlamento Mohammad Bagher Qalibaf, estableció estrictas "líneas rojas" para aceptar una tregua. Exigieron de manera indeclinable el pago de compensaciones por los daños causados en los ataques que iniciaron la guerra a fines de febrero, la liberación de sus activos congelados y el cese inmediato de las incursiones israelíes contra el Líbano.
A la falta de un entendimiento diplomático se le sumó una máxima tensión operativa en el agua. En paralelo a las reuniones, las fuerzas militares confirmaron el tránsito de dos destructores para realizar urgentes tareas de desminado en el estratégico estrecho de Ormuz. "Estamos despejando el estrecho. Si llegamos a un acuerdo o no, no marca ninguna diferencia para mí", declaró públicamente Trump desde su país.
Próximos pasos en Medio Oriente
Mientras la relación directa entre Washington y Teherán ingresa en un complejo punto muerto, la onda expansiva del conflicto sigue afectando a toda la región. Las consecuencias más graves de este fracaso diplomático son:
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Altas cifras de víctimas: La violencia bélica ya dejó un saldo superior a los 3.000 muertos en territorio iraní y sobrepasó las 2.020 víctimas fatales en el Líbano.
Fuerte impacto económico: El persistente bloqueo sobre Ormuz continúa aislando al golfo Pérsico y asfixiando las exportaciones mundiales de petróleo, lo que dispara los precios internacionales de la energía.
Nuevo frente de diálogo: Pese a la crítica situación, las autoridades confirmaron que el próximo martes comenzarán inéditas negociaciones directas entre Israel y Líbano en la ciudad de Washington, un hito a pesar de la histórica falta de relaciones oficiales entre ambas naciones.
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