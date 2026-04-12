Donald Trump ordenó bloquear el estrecho de Ormuz y escala la tensión con Irán

Por último, calificó la situación como un caso de "extorsión internacional" y remarcó que su país no convalidará ese tipo de prácticas. Además, dejó abierta la posibilidad de que otras naciones se sumen al bloqueo y aseguró que las fuerzas armadas estadounidenses están en condiciones de escalar el conflicto si la situación lo requiere.

Fracasó el diálogo de Estados Unidos con Irán: JD Vance confirmó que no hay acuerdo

Tras veintiún horas de extensas reuniones diplomáticas en Pakistán, JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, anunció el fin de las conversaciones. Irán rechazó tajantemente las exigencias de Washington orientadas a restringir su desarrollo de armas nucleares, dejando el histórico proceso de paz y el frágil alto el fuego en suspenso.

La firme exigencia de Estados Unidos

En una sorpresiva declaración brindada antes del amanecer, JD Vance reveló que mantuvo comunicación constante con Donald Trump y las altas cúpulas militares durante la extensa jornada. El objetivo central de la delegación estadounidense era obtener garantías concretas para frenar el plan atómico iraní.

"Necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán desarrollar un arma nuclear. Nos vamos de aquí con una propuesta muy simple, que es nuestra última y mejor oferta. Veremos si los iraníes la aceptan", sentenció el vicepresidente republicano.

Las "líneas rojas" de Irán y la tensión militar

Por su parte, la delegación iraní, encabezada por el presidente del Parlamento Mohammad Bagher Qalibaf, estableció estrictas "líneas rojas" para aceptar una tregua. Exigieron de manera indeclinable el pago de compensaciones por los daños causados en los ataques que iniciaron la guerra a fines de febrero, la liberación de sus activos congelados y el cese inmediato de las incursiones israelíes contra el Líbano.

A la falta de un entendimiento diplomático se le sumó una máxima tensión operativa en el agua. En paralelo a las reuniones, las fuerzas militares confirmaron el tránsito de dos destructores para realizar urgentes tareas de desminado en el estratégico estrecho de Ormuz. "Estamos despejando el estrecho. Si llegamos a un acuerdo o no, no marca ninguna diferencia para mí", declaró públicamente Trump desde su país.

Próximos pasos en Medio Oriente

Mientras la relación directa entre Washington y Teherán ingresa en un complejo punto muerto, la onda expansiva del conflicto sigue afectando a toda la región. Las consecuencias más graves de este fracaso diplomático son: