Chile detuvo a 70 sospechosos por los incendios forestales y enfrentan penas de prisión perpetua

incendio chile

Según las autoridades se espera que el fuego siga dirigiéndose a otras regiones del sur e informaron que registraron “nuevos focos en la región de La Araucanía (vecina de BíoBío) lo que implica necesariamente dividir fuerzas" para extinguir cada incendio.

Los primeros focos fueron detectados el 17 de enero pasado y desde entonces ya se contabilizaron un total de 142 incendios, de los cuales 31 siguen activos. Solamente en BíoBío más de 28.300 hectáreas de bosques nativos fueron consumidas por el fuego y ya ardieron más de 35 mil hectáreas en total.

El ministro del Interior chileno aseguró además que en algunas zonas "hubo un marcado retroceso por las condiciones meteorológicas, la orientación del viento y se reactivaron ciertos focos de una zona que ya había sido quemada".

incendio forestal

De acuerdo con el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, la extensión de las llamas fue favorecida por una fuerte sequía que comenzó hace más de una década y que provocó que la vegetación, muy seca, sea muy inflamable, posibilitando que las llamas avancen velozmente. Junto a ese factor mencionaron que en el sur chileno hubo “un calor sin precedentes” que llegó a los 41º.