Chile elige presidente: un balotaje polarizado

jannette jara candidata oficialista chile

Aunque la candidata oficialista reforzó que "es importante que quien gobierne nuestro país tenga una conexión con la realidad", las últimas encuestas del Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo la dan como perderdora con un 39% de los votos frente al 61% determinante de Kast.

Las encuestadoras Cadem e Intel reportaron porcentajes similares entre ambos candidatos, que en primera vuelta sacaron 26,8% en el caso de Jara y 23,9% para Kast.

El cambio de resultados estaría dado por los votantes que eligieron a otros candidatos en la primera vuelta, y que en el balotaje se decantarían por Kast antes que por Jara.