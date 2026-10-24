De acuerdo a Infobae, el mantenedor volvió a negarse y la sesión del modelo terminó por agotamiento del tiempo asignado. Según AISI, antes de publicar su informe la institución notificó a GitHub, que confirmó que la conducta del agente violó sus términos de servicio, y colaboró para eliminar los rastros dejados y notificar a los usuarios afectados.

Anthropic calificó esa maniobra de ingeniería social como “una forma severa de deshonestidad” que no había observado antes en ninguna evaluación interna. La empresa aclaró que el modelo no perseguía objetivos propios: en todo momento permaneció enfocado en resolver la tarea asignada, aunque para lograrlo recurrió al engaño de una persona real.

Anthropic difundió los resultados de una evaluación de ciberseguridad realizada junto al Instituto de Seguridad de la IA del Reino Unido.

El modelo casi nunca frenó por su cuenta

Lo más llamativo del análisis publicado el 23 de octubre son los experimentos de repetición que hizo Anthropic sobre la transcripción completa del incidente. Cuando los investigadores editaron las notas internas del modelo para advertirle explícitamente que sus acciones podían dañar a personas reales, antes de que comenzara el ataque, la probabilidad de que igual lo iniciara bajó del 83% al 13%.

El problema apareció una vez que el ataque ya estaba en marcha. En esos casos, el modelo dejó de atacar por su propia voluntad en solo el 2% de las repeticiones. Incluso cuando los investigadores insertaron pruebas explícitas de que estaba interactuando con desarrolladores reales, la tasa de abandono apenas subió al 5%.

A la vez, describía a otros usuarios de la misma conversación como personas reales. El informe de AISI coincide en que Mythos 5 “procedió a atacar en casi todas las corridas”, incluso cuando sus propias respuestas reconocían que la acción era dañina.