Murió un infante de la Marina de Estados Unidos tras caer de un buque en el Mar Caribe
El Cuerpo de Marines dijo en un comunicado que el hecho ocurrió el 7 de febrero.
Las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron este jueves la muerte del cabo primero Chukwuemeka E. Oforah, de 21 años, tras caer por la borda del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima durante unas operaciones en el Mar Caribe, en lo que se convierte en la primera fatalidad anunciada públicamente vinculada a la presencia militar estadounidense en la región.
El ejército utilizó cinco buques de la Marina, 10 aeronaves y un dron Reaper de la Fuerza Aérea en una “operación de búsqueda y rescate de 72 horas”, indica el comunicado, pero no lo encontraron y fue declarado muerto el martes.
La búsqueda incluyó cinco buques de la Marina, equipos de rescate de superficie del Iwo Jima y al menos diez aeronaves —helicópteros y aviones de patrulla marítima— que rastrearon una amplia zona del mar sin éxito, y las autoridades señalaron que las circunstancias exactas del incidente están bajo investigación.
Por su parte el coronel Tom Trimble, quien estaba a cargo de la unidad a la que pertenencia Oforah, expresó en un comunicado: “Estamos de luto junto con la familia Oforah. La pérdida del cabo es profundamente sentida por todo el equipo y su dedicación al servicio no será olvidada”.
Se trata de la primera muerte anunciada públicamente de un miembro del ejército estadounidense durante la operación militar de Estados Unidos en la región. El hecho sigue bajo investigación militar.
Según el sitio de la cadena Fox News, Oforah era fusilero de infantería. Se había sumado al Cuerpo de Marines en octubre de 2023 y se graduó en Parris Island en febrero de 2024. Completó la Escuela de Infantería del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en Camp Lejeune, Carolina del Norte, y fue asignado al Tercer Batallón, Sexto Regimiento de Marines. Actualmente estaba desplegado en lo que el gobierno de Donald Trump llama “Operación Lanza del Sur”, una campaña militar en el Caribe para combatir el narcotráfico que ha dejado más de 105 supuestos narcotraficantes asesinados y unos 40 botes ligados a estructuras del narcotráfico destruidos con ataques letales y que fue clave para la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
