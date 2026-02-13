Murió un infante de la Marina de Estados Unidos tras caer de un buque en el Mar Caribe

Según el sitio de la cadena Fox News, Oforah era fusilero de infantería. Se había sumado al Cuerpo de Marines en octubre de 2023 y se graduó en Parris Island en febrero de 2024. Completó la Escuela de Infantería del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en Camp Lejeune, Carolina del Norte, y fue asignado al Tercer Batallón, Sexto Regimiento de Marines. Actualmente estaba desplegado en lo que el gobierno de Donald Trump llama “Operación Lanza del Sur”, una campaña militar en el Caribe para combatir el narcotráfico que ha dejado más de 105 supuestos narcotraficantes asesinados y unos 40 botes ligados a estructuras del narcotráfico destruidos con ataques letales y que fue clave para la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.