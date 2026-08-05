Cohete de SpaceX chocó contra la Luna y hay alerta espacial: "Las cosas se volverán mucho más caóticas"

Carl Schmidt, investigador de la Universidad de Boston, aseguró estar "100% seguro" de la identificación de las señales del choque. En sintonía, el astrofísico retirado Jonathan McDowell ratificó: "No tengo dudas de que el cohete ahora está hecho pedazos en la Luna, cerca del cráter Einstein. Como físico, sé que lo que sube debe bajar".

La confirmación visual definitiva del nuevo cráter formado quedará en manos de la NASA, cuyo Orbitador de Reconocimiento Lunar sobrevolará la zona en los próximos días para enviar registros fotográficos oficiales.

El peligro de la basura lunar ante la nueva carrera espacial

El episodio vuelve a encender las alertas de la comunidad científica sobre la acumulación de basura espacial en el entorno lunar, un problema que amenaza con multiplicarse drásticamente ante la intensa competencia geopolítica y comercial entre Estados Unidos y China por la conquista del satélite.

Previamente, en 2022, un cohete de origen chino ya había colisionado de manera accidental contra la superficie lunar, sumándose a numerosos restos que impactaron de forma sigilosa a lo largo de las últimas décadas.

Con las misiones robóticas proyectadas por la NASA para los próximos años, el avance de las naves Starship de Elon Musk y el programa Blue Moon de Jeff Bezos con vistas a las futuras misiones Artemis, los especialistas pronostican un escenario desafiante.

"Las cosas se volverán mucho más caóticas cerca de la Luna", advirtió McDowell, concluyendo con una advertencia hacia el futuro de la exploración: "Cuando eso suceda, un impacto como este que genere grandes cantidades de polvo será inaceptable".