Colombia tiene nuevo presidente: ganó Abelardo de la Espriella con el 49,66% de de los votos

Así lo confirmó el presidente del CNE, el magistrado Cristian Quiroz (Alianza Verde), después de tres días de audiencias en las que estuvieron presentes la Misión de Observación Electoral, la delegación de la MOE Internacional y el registrador delegado para asuntos electorales, Jaime Hernando Suárez, así como delegados de la Procuraduría.

Iván Cepeda, ocupará el cargo de senador y se presentó como candidato por Pacto Histórico, reconoció el triunfo de De la Espriella en el balotaje del domingo último a través de un mensaje de X.

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"He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso de escrutinio y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República", expresó el hombre de Gustavo Petro, en lo que entendió como "un acto de responsabilidad democrática".

Cepeda ya anunció que ejercerá una oposición "democrática, vigilante y constructiva" desde el Senado.

En un discurso con tono vencedor, De la Espriella le pareció "positivo" que el ahora excandidato oficialista reconociera "la derrota de su proyecto político y la decisión soberana adoptada por los colombianos el pasado 21 de junio".

De la Espriella insistió en que el nuevo gobierno de Colombia garantizará "plenamente el derecho a la oposición, gobernará para todos los colombianos y trabajará por la unidad nacional frente a los verdaderos desafíos del país".

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