Colombia tiene nuevo presidente: ganó Abelardo de la Espriella con el 49,66% de de los votos
El Consejo Nacional Electoral de Colombia determinó que el dirigente ultraderechista será el sucesor de Gustavo Petro para el período 2026-2030. ¿Cuándo asume?
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia declaró este miércoles a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente tras haber obtenido el 49,66% de los votos en el balotaje celebrado el domingo pasado.
Así, la fórmula de Defensores de la Patria, integrada por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, gobernará Colombia entre 2026 y 2030 tras derrotar al candidato oficialista, Iván Cepeda, quien cosechó 48,7% sufragios.
Técnicamente, la diferencia de votos entre el candidato ultraderechista y el hombre de Gustavo Petro fue de 250.830, lo suficiente para dirimir la cuestión en las urnas.
El estrecho margen repite la tendencia que se registró en Perú, donde la conservadora Keiko Fujimori le sacó poco más de 44.000 votos al candidato de izquierda Roberto Sánchez y consolidó así el giro sudamericano a la derecha.
Reclamos en Colombia por el balotaje
El CNE tuvo que revisar numerosos reclamos y los resultados de los escrutinios a nivel municipal, departamental y nacional, tras lo cual De la Espriella emergió como nuevo jefe de Estado, informó el diario El Espectador.
Así lo confirmó el presidente del CNE, el magistrado Cristian Quiroz (Alianza Verde), después de tres días de audiencias en las que estuvieron presentes la Misión de Observación Electoral, la delegación de la MOE Internacional y el registrador delegado para asuntos electorales, Jaime Hernando Suárez, así como delegados de la Procuraduría.
Iván Cepeda, ocupará el cargo de senador y se presentó como candidato por Pacto Histórico, reconoció el triunfo de De la Espriella en el balotaje del domingo último a través de un mensaje de X.
"He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso de escrutinio y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República", expresó el hombre de Gustavo Petro, en lo que entendió como "un acto de responsabilidad democrática".
Cepeda ya anunció que ejercerá una oposición "democrática, vigilante y constructiva" desde el Senado.
En un discurso con tono vencedor, De la Espriella le pareció "positivo" que el ahora excandidato oficialista reconociera "la derrota de su proyecto político y la decisión soberana adoptada por los colombianos el pasado 21 de junio".
De la Espriella insistió en que el nuevo gobierno de Colombia garantizará "plenamente el derecho a la oposición, gobernará para todos los colombianos y trabajará por la unidad nacional frente a los verdaderos desafíos del país".
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