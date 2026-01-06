Cómo sigue la causa judicial contra Nicolás Maduro en Nueva York tras declararse inocente
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sigue retenido en territorio estadounidense tras responder ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sigue detenido en Estados Unidos junto a su esposa, Cilia Flores, mientras avanza el proceso judicial ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan.
Nicolás Maduro se declaró inocente de todo cargo el lunes de esta semana durante la citación en la Ciudad de Nueva York donde fue notificado de todos los cargos que enfrenta, ya sea por lavado de dinero, narcotráfico o terrorismo.
Recién en marzo el mandatario y Cilia Flores ser verán cara a cara con el juez federal del Distrito Sur de Manhattan Alvin Hellerstein, quien durante la audiencia del lunes interrumpió al acusado cuando éste explicaba que había sido secuestrado por el gobierno de los Estados Unidos.
Hellerstein, de 92 años, aseguró que habrá un "momento y lugar" para que Maduro cuente su versión de los hechos cuando le toque enfrentar el juicio en su contra.
El proceso legal podría extenderse hasta dos años, dependiendo del entendimiento al que lleguen la fiscalía y los acusados.
Aunque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos retiró acusación contra Nicolás Maduro como jefe del "Cártel de los Soles" porque no existe tal organización, el sucesor de Hugo Chávez sí enfrenta cargos por narcotráfico y tráfico de armas.
"Soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país", insistió el mandatario bolivariano.
Tras la audiencia Maduro y Flores fueron trasladados nuevamente al Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una cárcel federal de alta seguridad en Nueva York donde se alojan otros acusados por crímenes complejos.
La Justicia de los Estados Unidos fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo, con lo que el abogado de Maduro, Barry Pollack, podría pedir su excarcelación bajo fianza, cosa que "por el momento" no tiene pensado hacer, dijo.
Cuáles son los cargos que enfrenta Nicolás Maduro
- Conspiración de narcoterrorismo, un cargo que en Estados Unidos tiene una pena mínima obligatoria de 20 años y un máximo de cadena perpetua.
- Conspiración para la importación de cocaína, que también prevé la cadena perpetua.
- Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, cuya pena máxima es de 30 años de cárcel.
- Conspiración para poseer estas armas en apoyo de actividades criminales, por lo que podría ser condenado a 20 años de cárcel, como mínimo, o a perpetua si se demuestra que causó víctimas fatales.
