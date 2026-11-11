Confirmado: Keiko Fujimori viaja a Asia y no estará para despedir a León XIV
La semana próxima, la mandataria de Perú viajará a China y a Japón y no podrá despedir al Sumo Pontífice cuando abandone tierra peruana rumbo al Vaticano.
El Senado peruano aprobó la autorización solicitada por la presidenta Keiko Fujimori para realizar un viaje a China y Japón, por lo cual la mandataria no estará presente durante los últimos días de visita del papa León XIV a ese país.
La ausencia fue autorizada entre el 15 y el 21 de noviembre, para iniciar su gira en China el 17, donde participará en la 33° Cumbre de Líderes Económicos de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), además de mantener una reunión con el presidente chino.
Luego, el 20 de noviembre, Fujimori realizará una visita oficial a Japón, donde conmemorará el décimo aniversario de la Asociación Estratégica entre ambos países y sostendrá una reunión cumbre con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.
Durante la ausencia de la jefa de Estado, el despacho presidencial quedará a cargo del primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta, conforme a la disposición prevista para garantizar la continuidad de las funciones del Ejecutivo.
Por qué Keiko Fujimori se va de Perú
Fue Luis Galarreta, justamente, quien confirmó que la presidenta de Perú no estará presente en su país para participar de actividades protocolares junto al Sumo Pontífice ni para despedirlo cuando emprenda vuelo de regreso al Vaticano.
Tras señalar que Fujimori acompañará al Papa en aproximadamente cuatro ceremonias durante su estadía en el país, explicó su ausencia en el tramo final de la visita papal afirmando que “el viaje de la presidenta a APEC es fundamental”.
“Estábamos viendo cómo calzaban las fechas. Incluso estaba la posibilidad de que la presidenta ya no viajara, pero hay una reunión con el presidente chino que, si no sale (el vuelo) el 15, por las horas de diferencia que hay entre Perú y Asia y por las horas que sale el vuelo, no llegaría a la cita que le ha dado el presidente, el 17, posiblemente”, expresó el funcionario con relación al encuentro bilateral con Xi Jinping.
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