Confirmado: Keiko Fujimori viaja a Asia y no estará para despedir a León XIV

Tras señalar que Fujimori acompañará al Papa en aproximadamente cuatro ceremonias durante su estadía en el país, explicó su ausencia en el tramo final de la visita papal afirmando que “el viaje de la presidenta a APEC es fundamental”.

“Estábamos viendo cómo calzaban las fechas. Incluso estaba la posibilidad de que la presidenta ya no viajara, pero hay una reunión con el presidente chino que, si no sale (el vuelo) el 15, por las horas de diferencia que hay entre Perú y Asia y por las horas que sale el vuelo, no llegaría a la cita que le ha dado el presidente, el 17, posiblemente”, expresó el funcionario con relación al encuentro bilateral con Xi Jinping.