Javier Milei analiza viajar a Noruega para la ceremonia del Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado
Aunque todavía no fue confirmado, el Presidente podría viajar el próximo martes hacia Oslo, donde se llevará a cabo la entrega del importante galardón.
Javier Milei está analizando viajar la próxima semana a Noruega para participar de la entrega de los Premio Nobel, específicamente para acompañar a María Corina Machado, galardonada con el de la Paz, como un fuerte gesto simbólico de respaldo a la opositora al gobierno de Nicolás Maduro.
La ceremonia, como se sabe, está prevista para el miércoles 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel, y tendrá lugar en el Ayuntamiento de Oslo, con la presencia del titular del Comité Noruego del Nobel y el rey de ese país nórdico, Harald V, entre otras personalidades de reconocimiento global.
De acuerdo a fuentes de Casa Rosada, el Presidente evalúa por estas horas viajar a Oslo el martes 9 y retornar a Buenos Aires el viernes 12, en el marco de una estadía no oficial del mandatario argentino. La confirmación podría realizarse durante este fin de semana y la haría Manuel Adorni vía redes sociales o el propio mandatario por el mismo medio.
Como se indicó, el objetivo de Milei es participar de la ceremonia para acompañar a la dirigente venezolana, ganadora Nobel de la Paz, anunciada como tal el 10 de octubre pasado por su "lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según argumentó el Comité Nobel.
Según Jørgen Watne Frydnes, presidente de ese Comité, Machado fue elegida por ser una “figura clave y unificadora” en una oposición política que estaba profundamente dividida y que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo de su pueblo.
Vale aclarar, no obstante, que la propia premiada adelantó su imposibilidad de viajar a Noruega para recibir personalmente el galardón, debido que lleva casi un año escondida en algún lugar indeterminado de Venezuela luego de “la represión del régimen” de Maduro, iniciada tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
“Mientras Maduro esté en el poder, no puedo dejar el lugar donde me escondo porque hay amenazas directas contra mi vida”, había alertado la dirigente venezolana en entrevista con el medio noruego Dagens Næringsliv, lo que refuerza la posibilidad de que Milei haya sido contactado por ella o alguien de su entorno para recibir el Nobel de la Paz en su nombre.
