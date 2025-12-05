Javier Milei analiza viajar a Noruega para la ceremonia del Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado

Vale aclarar, no obstante, que la propia premiada adelantó su imposibilidad de viajar a Noruega para recibir personalmente el galardón, debido que lleva casi un año escondida en algún lugar indeterminado de Venezuela luego de “la represión del régimen” de Maduro, iniciada tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

“Mientras Maduro esté en el poder, no puedo dejar el lugar donde me escondo porque hay amenazas directas contra mi vida”, había alertado la dirigente venezolana en entrevista con el medio noruego Dagens Næringsliv, lo que refuerza la posibilidad de que Milei haya sido contactado por ella o alguien de su entorno para recibir el Nobel de la Paz en su nombre.