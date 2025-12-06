Confirmado: María Corina Machado viajará a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz

De acuerdo a fuentes de Casa Rosada, el Presidente evalúa por estas horas viajar a Oslo el martes 9 y retornar a Buenos Aires el viernes 12, en el marco de una estadía no oficial del mandatario argentino. La confirmación podría realizarse durante este fin de semana y la haría Manuel Adorni vía redes sociales o el propio mandatario por el mismo medio.

Como se indicó, el objetivo de Milei es participar de la ceremonia para acompañar a la dirigente venezolana, ganadora Nobel de la Paz, anunciada como tal el 10 de octubre pasado por su "lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según argumentó el Comité Nobel.

Crece la tensión: Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos abandonar Venezuela "de inmediato"

La tensión diplomática entre los regímenes de Estados Unidos y Venezuela sigue escalando: ahora, el gobierno de Donald Trump recomendó a los ciudadanos estadounidenses abandonar “de inmediato” el territorio venezolano.

Así lo hizo el Departamento de Estado, instando a los ciudadanos de Estados Unidos abandonar el país gobernado por Nicolás Maduro, al tiempo que renovó su recomendación de no viajar a Venezuela mediante una alerta de nivel 4, la más alta en su escala.

“No viaje ni permanezca en Venezuela debido al alto riesgo de detención injusta, tortura, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y deficiente infraestructura sanitaria”, indica el comunicado del Departamento de Estado