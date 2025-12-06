Confirmado: María Corina Machado viajará a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz
La líder de la oposición venezolana contará con un cuidado internacional por el riesgo de su traslado.
La referente venezolana opositora al gobierno de Nicolás Maduro, María Corina Machado, confirmó que viajará a Oslo para participar el 10 de diciembre en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, luego de varias semanas de incertidumbre por las presuntas amenazas del régimen de Nicolás Maduro y las advertencias internacionales sobre su seguridad. La dirigente opositora, reconocida a nivel global por su "defensa de los derechos democráticos" y su insistencia en una transición pacífica en Venezuela, se alista para asistir a un acto que simboliza un fuerte respaldo internacional a su causa.
“Estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia”, señaló Kristian Berg Harpviken. “Dada la situación de seguridad, no podemos dar más detalles sobre la fecha y la forma en que vendrá”, agregó.
El presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes, volvió a remarcar que el desplazamiento de Machado implica un riesgo concreto debido a que “el régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio”. También expresó su deseo de que se garantice su integridad tanto al salir del país como al regresar.
Javier Milei analiza viajar a Noruega para la ceremonia del Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado
Javier Milei está analizando viajar la próxima semana a Noruega para participar de la entrega de los Premio Nobel, específicamente para acompañar a María Corina Machado, galardonada con el de la Paz, como un fuerte gesto simbólico de respaldo a la opositora al gobierno de Nicolás Maduro.
La ceremonia, como se sabe, está prevista para el miércoles 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel, y tendrá lugar en el Ayuntamiento de Oslo, con la presencia del titular del Comité Noruego del Nobel y el rey de ese país nórdico, Harald V, entre otras personalidades de reconocimiento global.
De acuerdo a fuentes de Casa Rosada, el Presidente evalúa por estas horas viajar a Oslo el martes 9 y retornar a Buenos Aires el viernes 12, en el marco de una estadía no oficial del mandatario argentino. La confirmación podría realizarse durante este fin de semana y la haría Manuel Adorni vía redes sociales o el propio mandatario por el mismo medio.
Como se indicó, el objetivo de Milei es participar de la ceremonia para acompañar a la dirigente venezolana, ganadora Nobel de la Paz, anunciada como tal el 10 de octubre pasado por su "lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según argumentó el Comité Nobel.
Crece la tensión: Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos abandonar Venezuela "de inmediato"
La tensión diplomática entre los regímenes de Estados Unidos y Venezuela sigue escalando: ahora, el gobierno de Donald Trump recomendó a los ciudadanos estadounidenses abandonar “de inmediato” el territorio venezolano.
Así lo hizo el Departamento de Estado, instando a los ciudadanos de Estados Unidos abandonar el país gobernado por Nicolás Maduro, al tiempo que renovó su recomendación de no viajar a Venezuela mediante una alerta de nivel 4, la más alta en su escala.
“No viaje ni permanezca en Venezuela debido al alto riesgo de detención injusta, tortura, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y deficiente infraestructura sanitaria”, indica el comunicado del Departamento de Estado
