Confirmaron la causa de la extinción masiva más importante del mundo, que fue hace 252 millones de años

Los investigadores determinaron que las especies marinas y terrestres que sobrevivieron fueron las que mejor respondieron al aumento de la temperatura y a la disminución del oxígeno en el agua.

Por algo tomamos sopa de almejas: qué animales sobrevivieron al evento de extinción masiva

Es decir que la fisiología de los organismos jugó un papel crucial en su adaptación al nuevo ambiente: las pocas especies que sobrevivieron en los océanos en formación lo hicieron gracias a las formas de sus cuerpos y su metabolismo.

Erik Anders Sperling, autor senior del estudio publicado en PNAS y cuyo extracto reprodujo el sitio Wired, explicó que "la mayor extinción masiva de todos los tiempos comenzó en un mundo muy similar al actual, con un océano relativamente frío y bien oxigenado, y luego se produjo una enorme inyección de dióxido de carbono en el sistema terrestre".

Sperling, que es profesor de ciencias de la Tierra y planetarias en la Escuela de Sostenibilidad Doerr de Stanford, remarcó que "comprender cómo respondieron la Tierra y su biota en aquel entonces podría darnos pistas sobre lo que está por venir".

Los investigadores sostuvieron la teoría del episodio de intenso vulcanismo que liberó enormes cantidades de dióxido de carbono y metano a la atmósfera, lo que provocó desde una acidificación del agua hasta una etapa de calentamiento global.

Pero además, Sperling y su equipo contestaron a la pregunta de por qué sobrevivió apenas un puñado de especies al combinar experimentos fisiológicos con modelos que simulan el equilibrio entre las necesidades de oxígeno de los organismos y la cantidad disponible en el ambiente.

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Así saltó a la vista que los animales y otras especies que sobrevivieron al evento fueron las que tenían características anatómicas y fisiológicas para obtener más oxígeno a medida que su metabolismo así lo requería ante el aumento de la temperatura del agua.

"Por eso comemos sopa de almejas y no sopa de braquiópodos", señaló Sperling, al notar que "los braquiópodos casi no tienen carne", y justamente esa falta de capacidad de movimiento muscular les impidió desde oxigenarse hasta arrastrarse y escarbar en el nuevo suelo oceánico.

"Nuestros hallazgos muestran que, en diferentes grupos de organismos, las extinciones ocurrieron a tasas mucho más altas para aquellos más vulnerables a los aumentos de la temperatura del agua y a la disminución de la disponibilidad de oxígeno", convino José Andrés Márquez, autor principal del estudio e investigador del laboratorio de Sperling en Stanford.