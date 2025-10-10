Destituyeron a la presidenta de Perú: cuál fue el motivo y quién gobierna ahora ese país

Poco después de concretarse la destitución de Dina Boluarte y siguiendo los mecanismos constitucionales, asumió la presidencia de Perú el titular del Congreso, José Jerí, quien desde ahora debe afrontar la profunda crisis política y de inseguridad que atraviesa el país.

Jerí nació en Lima el 13 de noviembre de 1986, es abogado y este viernes se convirtió en el octavo presidente peruano en menos de una década, ejerciendo ese cargo al menos hasta las elecciones generales previstas para abril del año próximo; integra el partido derechista Somos Perú y fue uno de los principales impulsores del proceso que terminó con la destitución de Boluarte.

El último presidente peruano que logró cumplir con su mandato completo fue Ollanta Humala, quien el 28 de julio de 2011 sucedió a Alan García y el 28 de julio de 2016 entregó el mando a Pedro Pablo Kuczynski, el primero de una serie de mandatarios de ese país que, por diferentes razones, no pudieron cumplir le período presidencial correspondiente.

La destituida Boluarte, de hecho, fungió como vicepresidenta de Pedro Castillo hasta que éste, en medio de una terrible crisis política, encabezó un fallido autogolpe de Estado el 7 de diciembre de 2022 y fue destituido por el Congreso, siendo sustituido por su vice, la primera mujer en ocupar la presidencia peruana.

Embed - José Jerí asume como presidente interino de Perú tras destitución de Dina Boluarte