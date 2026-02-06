Conmoción en Nigeria: casi 200 personas fueron asesinadas por terroristas en el estado de Kwara
Los reunieron en el centro del puelo y los ejecutaron. El gobierno de Nigeria movilizó tropas ante la sospecha de que fue un acto de terrorismo.
Al menos 170 personas fueron asesinadas durante la noche del 3 de febrero pasado en la localidad de Woro, Nigeria, en lo que podría ser considerado como un acto de terrorismo perpetrado por la rama del Estado Islámico que opera en África Occidental, ya que las víctimas de la masacre profesaban la fe cristiana.
El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, anunció el jueves de esta semana el envío de tropas al distrito de Kaiama, ubicado en el estado de Kwara, donde se encuentra la localidad de Woro, cerca de la frontera con Níger.
Fuentes citadas por la agencia Reuters dieron cuenta de la preocupación local sobre una posible avanzada de la organización Estado Islámico - Provincia de África Occidental, que es la filial de esa organización terrorista en el contiente.
"Es elogiable que miembros de la comunidad, aunque musulmanes, se negaron a ser aborbidos por una creencia que promueve la violencia por sobre la paz", razonó el presidente Tinubu en un comunicado oficial.
Pero la población del centro y norte de Nigeria vivió un infierno durante la noche del martes 3 de febrero, cuando grupos de supuestos integrantes del Estado Islámico realizaron ataques en simultáneo en varias localidades, incluida Woro, donde se registraron 170 asesinatos, según el diputado local Saidu Baba Ahmed.
En otro de los ataques del martes a la noche, perpetrado en una localidad del estado de Katsina, cerca de la frontera con Niger, los terroristas asesinaron a 21 personas. La mecánica fue diferente que en Woro: tocaron la puerta de cada hogar hasta que dieron con todos los residentes.
El ataque en Woro habría sido el más prominente en Nigeria desde el 25 de diciembre de 2025, cuando cientos de cristianos fueron masacrados por integrantes de la misma organización terrorista, que además secuestró a 166 personas.
Las autoridades confirmaron la liberación de los 166 rehenes capturados en Navidad, pero la paz duró poco en la región dada la incursión de esta semana, que le dio a la organización terrorista la posiblidad de avanzar hacia el sur de Nigeria.
El diputado local Saidu Baba Ahmed dijo a Reuters que hubo sobrevivientes de la masacre, que se escondieron en las afueras de la localidad, pero que las víctimas fueron maniatadas y reunidas en un sólo sitio donde los terroristas los ejecutaron.
"Mientras hablo con ustedes me encuentro en el pueblo con el personal militar, lidiando con cadáveres y buscando más en el área", agregó el legislador.
Los residentes de Woro reportaron a Reuters que los agresores solían predicar en el pueblo y que querían obligarlos renunciar a su lealtad hacia el Estado nacional de Nigeria para adoptar en vez la Sharía.
Como la población se negó, los terroristas abrieron fuego.
La portavoz de la Policía de Kwara, Adetoun Ejire-Adeyem, confirmó la movilización de personal policial y del Ejército de Nigeria no sólo para recuperar cuerpos, sino también para rescatar a posibles sobrevivientes.
