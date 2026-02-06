Conmoción en Nigeria: casi 200 personas fueron asesinadas por terroristas en el estado de Kwara

En otro de los ataques del martes a la noche, perpetrado en una localidad del estado de Katsina, cerca de la frontera con Niger, los terroristas asesinaron a 21 personas. La mecánica fue diferente que en Woro: tocaron la puerta de cada hogar hasta que dieron con todos los residentes.

El ataque en Woro habría sido el más prominente en Nigeria desde el 25 de diciembre de 2025, cuando cientos de cristianos fueron masacrados por integrantes de la misma organización terrorista, que además secuestró a 166 personas.

Las autoridades confirmaron la liberación de los 166 rehenes capturados en Navidad, pero la paz duró poco en la región dada la incursión de esta semana, que le dio a la organización terrorista la posiblidad de avanzar hacia el sur de Nigeria.

I condemn in the strongest terms this cowardly and beastly attack. The gunmen are heartless for choosing soft targets in their doomed… pic.twitter.com/YmNFubb5fx — Bola Ahmed Tinubu (@officialABAT) February 5, 2026

El diputado local Saidu Baba Ahmed dijo a Reuters que hubo sobrevivientes de la masacre, que se escondieron en las afueras de la localidad, pero que las víctimas fueron maniatadas y reunidas en un sólo sitio donde los terroristas los ejecutaron.

"Mientras hablo con ustedes me encuentro en el pueblo con el personal militar, lidiando con cadáveres y buscando más en el área", agregó el legislador.

Los residentes de Woro reportaron a Reuters que los agresores solían predicar en el pueblo y que querían obligarlos renunciar a su lealtad hacia el Estado nacional de Nigeria para adoptar en vez la Sharía.

Como la población se negó, los terroristas abrieron fuego.

La portavoz de la Policía de Kwara, Adetoun Ejire-Adeyem, confirmó la movilización de personal policial y del Ejército de Nigeria no sólo para recuperar cuerpos, sino también para rescatar a posibles sobrevivientes.