Las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno se cierran este sábado 7 de febrero: horarios y alternativas
El corte de ambas arterias se realizará en horas de la mañana y hasta la tarde por obras para instalar el peaje sin barreras.
Las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno estarán cerradas durante la mañana y la tarde del sábado 7 de febrero con el fin de eliminar la última estación de peaje con barreras e instalar un pórtico con el nuevo sistema.
Según informó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tanto la autopista 25 de Mayo y como la Perito Moreno estarán cortadas en ambos sentidos de 6 a 15.
La instalación del nuevo pórtico se realizará sobre la autopista 25 de Mayo, a la altura de la calle Culpina, en el barrio porteño de Flores. Además, se reemplazará el peaje Dellepiane por el sistema Free Flow.
La estación de Dellepiane tiene actualmente 15 cabinas sentido al centro y 11 sentido a Provincia, pero apenas tres son para pago manual. Con el objetivo de mejorar la fluidez del tránsito, se reemplazará el total de los puestos por un pórtico que leerá los dispositivos TelePASE y las patentes por intermedio de cámaras láser.
La nueva estructura servirá para implementar la tecnología del “peaje sin barreras”, que permitirá a partir de marzo pagar de manera automática sin detener el auto ni usar efectivo, como ya sucede en las autopistas Illia y Perito Moreno.
Luego de que el sistema quede operativo, las cabinas comenzarán a desarmarse y los conductores abonarán exclusivamente con TelePASE al atravesar el pórtico: quienes no estén adheridos serán multados. Para adherirse hay que entrar en www.telepase.com.ar o pedir un TelePASE autoinstalable en las cabinas de pago manual del peaje Dellepiane que aún funcionan.
Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno cerradas: cortes y alternativas
Desde Autopista Buenos Aires - La Plata
El tránsito que venga desde La Plata hacia la Ciudad de Buenos Aires por la autopista deberá bajar en Avenida Huergo y de allí podrá seguir su camino a través de:
• Avenida Juan De Garay – Avenida Asamblea – Avenida Eva Perón – Autopista Dellepiane.
• Avenida Juan De Garay – Av. Boedo –Avenida . Sáenz – Avenida 27 de Febrero – Avenida General Paz.
• Avenida Independencia – Avenida Juan B. Alberdi – Avenida General Paz.
El tránsito que se dirija hacia Autopista LA Plata – Buenos Aires podrá tomar la autopista 25 de Mayo en las subidas de Alberti, Solís o Av. 9 de Julio.
Los los accesos de la mano contraria, hacia Liniers / Ezeiza, permanecerán todas cerrados por las obras.
Desde autopista Del Oeste hacia el Centro
En sentido contrario, el tránsito que venga desde autopista Del Oeste hacia el Centro, deberá desviarse por Avenida General Paz y podrá utilizar como alternativa:
• Avenida Rivadavia.
• Avenida Alberdi –Avenida Bruix – Avenida Directorio – Avenida San Juan.
• Autopista Dellepiane – salida Lacarra - AU7 Cámpora –Avenida 27 de Febrero – Avenida Sáenz.
Autopista Dellepiane, habilitada por tramos
En cuanto a la autopista Dellepiane, permanecerá habilitada entre Avenida General Paz / Riccheri y Avenida Lacarra.
Paseo del Bajo sentido al sur, cortado
Se cortará el Paseo del Bajo, sentido al Sur, a la altura de Retiro, haciendo bajar a todo el tránsito que se dirija hacia Autopista 25 de Mayo en Avenida Antártida Argentina para continuar por Avenida Madero / Avenida Huergo.
Paseo del Bajo sentido al Norte permanecerá habilitado, sin restricciones.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario