Las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno se cierran este sábado 7 de febrero: horarios y alternativas

Luego de que el sistema quede operativo, las cabinas comenzarán a desarmarse y los conductores abonarán exclusivamente con TelePASE al atravesar el pórtico: quienes no estén adheridos serán multados. Para adherirse hay que entrar en www.telepase.com.ar o pedir un TelePASE autoinstalable en las cabinas de pago manual del peaje Dellepiane que aún funcionan.

Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno cerradas: cortes y alternativas

Desde Autopista Buenos Aires - La Plata

El tránsito que venga desde La Plata hacia la Ciudad de Buenos Aires por la autopista deberá bajar en Avenida Huergo y de allí podrá seguir su camino a través de:

• Avenida Juan De Garay – Avenida Asamblea – Avenida Eva Perón – Autopista Dellepiane.

• Avenida Juan De Garay – Av. Boedo –Avenida . Sáenz – Avenida 27 de Febrero – Avenida General Paz.

• Avenida Independencia – Avenida Juan B. Alberdi – Avenida General Paz.

El tránsito que se dirija hacia Autopista LA Plata – Buenos Aires podrá tomar la autopista 25 de Mayo en las subidas de Alberti, Solís o Av. 9 de Julio.

Los los accesos de la mano contraria, hacia Liniers / Ezeiza, permanecerán todas cerrados por las obras.

Desde autopista Del Oeste hacia el Centro

En sentido contrario, el tránsito que venga desde autopista Del Oeste hacia el Centro, deberá desviarse por Avenida General Paz y podrá utilizar como alternativa:

• Avenida Rivadavia.

• Avenida Alberdi –Avenida Bruix – Avenida Directorio – Avenida San Juan.

• Autopista Dellepiane – salida Lacarra - AU7 Cámpora –Avenida 27 de Febrero – Avenida Sáenz.

Autopista Dellepiane, habilitada por tramos

En cuanto a la autopista Dellepiane, permanecerá habilitada entre Avenida General Paz / Riccheri y Avenida Lacarra.

Paseo del Bajo sentido al sur, cortado

Se cortará el Paseo del Bajo, sentido al Sur, a la altura de Retiro, haciendo bajar a todo el tránsito que se dirija hacia Autopista 25 de Mayo en Avenida Antártida Argentina para continuar por Avenida Madero / Avenida Huergo.

Paseo del Bajo sentido al Norte permanecerá habilitado, sin restricciones.