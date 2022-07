Modelo de OnlyFans se hizo cinco cirugías en un día y puso en peligro su salud: contenido sensible

Alejandra, ahora reconoce haber cometido un error: “Mi conclusión de esta experiencia es que es mucho mejor tener una sola cirugía a la vez"

“Creo que la necrosis y los problemas con mi recuperación y el dolor se debieron a que mi cuerpo no pudo hacer frente a tantos sitios quirúrgicos para sanar. Mis pezones estaban tan negros que parecían quemados, estaban completamente muertos. Entré en pánico y me preocupaba que me vería como si hubiera tenido cáncer sin pezones en absoluto”, contó la dominicana, modelo e influencer.

Hizo públicas las fotos del horror

alejandra mercedes Jam Press/@alejandramercedesxc

Desde entonces, Alejandra decidió compartir las imágenes impactantes para advertir a otras personas sobre las complicaciones que pueden surgir de hacer tantas operaciones en un mismo día: pagar 20 mil dólares, como hizo la modelo, no es garantía de nada.

Alejandra pagó $ 20,000 por su operación de cinco en un día y se le dejó con analgésicos fuertes para sobrellevar la situación.

“Mi mente estaba por todas partes. Me dieron una crema para ponerme en las partes donde tenía necrosis que permitía que la piel muerta se ablandara y se cayera. La mayor parte lo hizo, pero en algunas partes tuvieron que cortarlo con tijeras", contó.

alejandra mercedes Jam Press/@alejandramercedesxc

Y agregó: “Luego, parte del músculo de mi seno se reventó a través de mis puntos y necesité una segunda cirugía para volver a armar todo prolijamente. Afortunadamente me curé bien después de eso”.

Ahora completamente recuperada, Alejandra escribió un libro electrónico sobre su terrible experiencia.

Ella quiere dar una advertencia a otras mujeres que estén considerando la cirugía y alentarlas a que investiguen sobre medidas preventivas para los efectos secundarios.