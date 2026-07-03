Venezuela: subió a 2.645 la cifra de muertes por el doble terremoto en La Guaira
El norte de Venezuela sigue siendo zona de desastre mientras el país atraviesa una semana de duelo por las miles de víctimas de los sismos del 24 de junio.
El Gobierno de Venezuela confirmó este viernes que ya son 2.645 las muertes provocadas de manera directa por el doble terremoto ocurrido el 24 de junio pasado en el estado de La Guaira, al norte del país.
Además, constan en registros oficiales unas 12.666 personas heridas y alrededor de 15.050 desplazadas tras perder sus viviendas. En las últimas horas el Gobierno dio cuenta de 6.462 personas rescatadas de entre los escombros.
El balance anterior, que fue divulgado el jueves por la noche, indicaba 2.595 personas muertas y unos 12.400 heridos. Los números empezarán a estancarse conforme concluyan las tareas de los equipos de rescate.
Durante una conferencia de prensa la noche del jueves, la presidenta Delcy Rodríguez rechazó que la respuesta de las autoridades a la catástrofe haya sido lenta, sino que durante las primeras 24 horas fueron desplegadas unas 4.000 personas y que ese número creció en los siguientes días.
En el parte oficial consta que 86.117 familias fueron atendidas y que hasta el momento se han distribuido 9.486 toneladas de alimentos, 78.478 bolsas de comida y 453.326 litros de agua a las personas afectadas.
Más de 20.900 personas han sido atendidas por los servicios de emergencia y hospitales. En las labores de rescate participan 3.305 rescatistas internacionales y se encuentran desplegados en las áreas afectadas 29.567 efectivos de las fuerzas de seguridad, así como 25.846 voluntarios registrados.
Por su parte, según la última actualización de la plataforma Desaparecidos Terremotos Venezuela, todavía existen 35.564 personas sin contacto y 15.159 localizadas, sobre un total de 50.723 que habían sido reportadas como desaparecidas.
Mientras tanto, hay 885 edificios afectados en el norte de Venezuela, de los cuales 189 colapsaron en el evento sísimico que duró apenas alrededor de 3 minutos.
El primer terremoto fue registrado a las 18.04, a 23 kilómetros de la ciudad de San Felipe, Yaracuy, con una magnitud de 7,2 en la escala sismológica de magnitud de momento (Mw).
El segundo terremoto ocurrió apenas 39 segundos después con una magnitud de 7,5 (Mw), con su epicentro a 28 kilómetros al sureste de Yumare y a una profundidad de 10 kilómetros. Desde entonces se presentaron 890 réplicas, ninguna con la misma intensidad.
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