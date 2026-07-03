Venezuela: subió a 2.645 la cifra de muertes por el doble terremoto en La Guaira

Equipos USAR de varios países participaron del operativo

Más de 20.900 personas han sido atendidas por los servicios de emergencia y hospitales. En las labores de rescate participan 3.305 rescatistas internacionales y se encuentran desplegados en las áreas afectadas 29.567 efectivos de las fuerzas de seguridad, así como 25.846 voluntarios registrados.

Por su parte, según la última actualización de la plataforma Desaparecidos Terremotos Venezuela, todavía existen 35.564 personas sin contacto y 15.159 localizadas, sobre un total de 50.723 que habían sido reportadas como desaparecidas.

Mientras tanto, hay 885 edificios afectados en el norte de Venezuela, de los cuales 189 colapsaron en el evento sísimico que duró apenas alrededor de 3 minutos.

El primer terremoto fue registrado a las 18.04, a 23 kilómetros de la ciudad de San Felipe, Yaracuy, con una magnitud de 7,2 en la escala sismológica de magnitud de momento (Mw).

El segundo terremoto ocurrió apenas 39 segundos después con una magnitud de 7,5 (Mw), con su epicentro a 28 kilómetros al sureste de Yumare y a una profundidad de 10 kilómetros. Desde entonces se presentaron 890 réplicas, ninguna con la misma intensidad.