Crimen de Charlie Kirk: hallan ADN de Tyler Robinson en el arma homicida y podría enfrentar la pena de muerte
En Estados Unidos, el joven de 22 años fue imputado por homicidio agravado tras el crimen del activista conservador en Utah.
Tyler Robinson, acusado de haber asesinado al reconocido activista conservador Charlie Kirk, enfrenta este martes cargos de homicidio agravado y otras imputaciones, según informó un fiscal del estado de Utah, en Estados Unidos. El caso ha conmocionado al país, dado el perfil nacional de la víctima y las circunstancias del hecho.
De acuerdo con el fiscal Jeff Gray, del condado de Utah, el delito que se le imputa a Robinson podría derivar en la pena de muerte en caso de que sea hallado culpable de asesinar a Kirk la semana pasada, durante un evento que se desarrollaba en la Universidad del Valle de Utah. El funcionario declaró: “El asesinato de Charlie Kirk es una tragedia estadounidense”.
En la investigación, la fiscalía confirmó que se halló ADN de Robinson en el gatillo del arma utilizada para cometer el crimen, un hallazgo clave que refuerza la acusación. Según los informes, Kirk recibió un disparo en el cuello el pasado 10 de septiembre mientras conversaba con estudiantes en el campus, y falleció minutos después en el lugar.
Las autoridades detallaron que Robinson habría disparado con un rifle desde el techo de un edificio cercano, apuntando directamente a la víctima, un acto que generó conmoción inmediata entre los presentes. Charlie Kirk, de 31 años, se encontraba realizando la primera de al menos 14 paradas previstas en distintas universidades de Estados Unidos como parte de su gira.
Nacido en octubre de 1993 y padre de dos hijos, Kirk era una de las figuras más influyentes del movimiento conservador pro-Trump y de los medios de comunicación afines. Cofundador de Turning Point USA en 2012, organización dedicada a promover políticas conservadoras en campus universitarios y escuelas secundarias, había acumulado millones de seguidores a lo largo de su trayectoria.
