Ataque masivo de Israel a Gaza: "Está en llamas"

Los medios locales informaron que la ofensiva israelí sobre la Ciudad de Gaza comenzó durante la noche cuando centenares de misiles cayeron sobre las casas de los habitantes de esa ciudad. En las primeras horas de este martes comenzaron a llegar al Hospital de Shifa heridos y víctimas fatales que dejó el ataque.

Por su parte el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, había anticipado la ofensiva antes de dejar Israel rumbo a Qatar. "Los israelíes han comenzado a llevar a cabo operaciones allí. Por lo tanto, creemos que tenemos muy poco tiempo para llegar a un acuerdo", dijo Rubio.

"Ya no nos quedan meses, sino probablemente días y quizás unas pocas semanas", agregó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Tanto el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu como Rubio advirtieron el lunes que la única forma de poner fin a la invasión en Gaza es mediante la eliminación de Hamas y la liberación de los 48 rehenes restantes, de los cuales se cree que apenas unos 20 están vivos. De esta manera Israel y Estados Unidos echaron por tierra la posibilidad de responder a los reiterados llamados de la comunidad internacional a un alto el fuego provisional a favor de un fin inmediato del conflicto.

La organización terrorista Hamas, por su parte, aseguró que solo liberará a los rehenes que tiene en su poder a cambio de prisioneros palestinos, un alto el fuego duradero y la retirada israelí de Gaza.